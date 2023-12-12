Грайливо відкрила плечі: принцеса Марія-Олімпія на відкритті бутика в Лондоні

Марія-Олімпія відвідала відкриття флагманського магазину TOTEME London у британській столиці. Дівчина була одягнена в чорну максісукню зі сріблястим вкрапленням, яка була з відкритими плечима і чудово підкреслювала її фігуру.

Принцеса доповнила свій образ маленьким шкіряним чорним клатчем та гостроносими туфлями на підборах. Зробила світло-рожевий макіяж очей із блискучими тінями, трохи підкреслила вії тушшю, а також нафарбувала губи рожевим блиском. Манікюр у неї також був виконаний світлим лаком.

Принцеса Марія-Олімпія / Фото: Getty Images

Нагадаємо, на заході в готелі InterContinental London Park Lane, на честь третьої річниці винного бренду Della Vite, принцеса Марія-Олімпія також сяяла у чорній сукні схожої довжини.

Принцеса Марія-Олімпія / Фото: Getty Images

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