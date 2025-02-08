Грецький принц одружився лише через кілька місяців після розлучення: який вигляд має його нова дружина

Рік у грецькій королівській родині розпочався з радісної та гарної події – весілля.

7 лютого принц Греції Ніколаос одружився з Хрисі Вардіногіанні у церкві Святого Миколая Рагаваса в Афінах на релігійній церемонії одруження.

Принц Греції Ніколаос і Хрисі Вардіногіанні / Фото: Getty Images

На святі були присутні близько 50 близьких друзів та членів сім'ї нареченого та нареченої. Церемонія відбулася через кілька місяців після того, як грецька королівська сім'я оголосила, що принц і його перша дружина, принцеса Тетяна, розлучаються після 14 років шлюбу.

Нова наречена принца була в день весілля одягнена у сукню від грецького дизайнера Христоса Костареллоса та у старовинну тіару-корсаж королеви Анни-Марії з діамантами. Сукня жінки була відтінку айворі та прямого приталеного фасону. Також вбрання було повністю прикрашене вишивкою білими нитками та бісером.

Принц Греції Ніколаос і Хрисі Вардіногіанні / Фото: Getty Images

Образ наречена доповнила діамантовими сережки, лаконічним браслетом та білими туфлями. Її фата була прикрашена мереживом лише на подолі.

Принц Греції Ніколаос і Хрисі Вардіногіанні / Фото: Getty Images

Принц Ніколаос — син королеви Анни-Марії та покійного короля Костянтина, останнього короля Греції.

Читайте також:

Поцілунки на королівських весіллях (13 фото)