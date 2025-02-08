Грецький принц одружився лише через кілька місяців після розлучення: який вигляд має його нова дружина

Рік у грецькій королівській родині розпочався з радісної та гарної події – весілля.
7 лютого принц Греції Ніколаос одружився з Хрисі Вардіногіанні у церкві Святого Миколая Рагаваса в Афінах на релігійній церемонії одруження.
На святі були присутні близько 50 близьких друзів та членів сім'ї нареченого та нареченої. Церемонія відбулася через кілька місяців після того, як грецька королівська сім'я оголосила, що принц і його перша дружина, принцеса Тетяна, розлучаються після 14 років шлюбу.
Нова наречена принца була в день весілля одягнена у сукню від грецького дизайнера Христоса Костареллоса та у старовинну тіару-корсаж королеви Анни-Марії з діамантами. Сукня жінки була відтінку айворі та прямого приталеного фасону. Також вбрання було повністю прикрашене вишивкою білими нитками та бісером.
Образ наречена доповнила діамантовими сережки, лаконічним браслетом та білими туфлями. Її фата була прикрашена мереживом лише на подолі.
Принц Ніколаос — син королеви Анни-Марії та покійного короля Костянтина, останнього короля Греції.
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