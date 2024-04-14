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Грейс Келлі на весіллі Діани та Чарльза: яким був образ монакської принцеси

Грейс Келлі на весіллі Діани та Чарльза: яким був образ монакської принцеси

Принцеса Грейс Келлі та її син принц Альбер на весіллі принца Чарльза та принцеси Діани, 1981 рік, Лондон / Фото: Getty Images

У принцеси Уельської Діани склалися теплі стосунки з княгинею Монако Грейс Келлі, незважаючи на значну різницю у віці.

29 липня 1981 року принцеса Монако та дружина князя Реньє III разом зі своїм єдиним сином принцом Альбером (нині князь Альбер II) відвідала королівське весілля леді Діани Спенсер та принца Уельського Чарльза у соборі Святого Павла у Лондоні.

52-річна княгиня Грейс була того дня одягнена у світлу сукню у дрібну цятку з круглою горловиною та довгими рукавами, а до неї підібрала крислатий капелюх із стрічкою та трьома квітками, перлинне кольє з трьох ниток та перлинні сережки. Її син принц Альбер був у класичному чорному костюмі, білій сорочці, у жилеті та з краваткою. Через рік, у вересні 1982 року Грейс Келлі загинула в автокатастрофі.

Принцеса Грейс Келлі та її син принц Альбер на весіллі принца Чарльза та принцеси Діани, 1981 рік, Лондон / © Getty Images
Принцеса Грейс Келлі та її син принц Альбер на весіллі принца Чарльза та принцеси Діани, 1981 рік, Лондон / Фото: Getty Images

Цього року виповниться вже 43 роки від весілля Чарльза і Діани, яке назавжди змінило британську королівську родину.

Принцеса Діана та принц Чарльз / © Associated Press
Принцеса Діана та принц Чарльз / Фото: Associated Press

Нагадаємо, раніше ми згадували, з ким зустрічався принц Чарльз до роману з Діаною Спенсер.

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