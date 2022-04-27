Грошей не рахують: що відомо про молодшу доньку Путіна - Катерину Тихонову - і її колишнього чоловіка-мільйонера

Всі зяті президента Росії після весілля з його дочками миттєво ставали дуже успішними та колосально багатими. Вони та їхні дружини живуть на широку ногу, купуючи елітну нерухомість за мільйони доларів у Європі, відпочивають на островах та гуляють розкішні весілля, доки більшість звичайних росіян живе на межі бідності.

Напевно немає більш потайного політика у світі, ніж президент Росії Володимир Путін, адже за 20 років його правління країною ніхто практично нічого не знає про його особисте життя та життя його дітей. Ще на початку кар'єри Путін засвітив двох своїх дочок Марію та Катерину, тому світ знав, що у першому шлюбі у російського диктатора були діти, але чим старші дівчата ставали, тим менше про них говорили. Сам Путін ніколи нічого не коментував щодо дітей, ніколи ніде з ними не з'являвся і не розкривав, чим вони займаються, окрім одного випадку, коли заявив: "Вони не займаються бізнесом і не займаються політикою. Вони просто живуть своїм життям і роблять це дуже гідно".

Володимир Путін із дочками / Getty Images

Однак на відміну від західних політиків, які відкрито показують свої сім'ї, розповідають про дітей та їхні успіхи, російський лідер ці цінності не поділяє. Причиною тому є чи то страх замаху на дівчат, чи то багатомільйонні компанії, які числяться на них та їхніх чоловіках.

Раніше ми вже розповідали вам про старшу доньку Володимира Путіна Марію Воронцову та двох її чоловіків, які дуже швидко стали успішними бізнесменами з багатомільйонними статками, квартирами та високими посадами в державних компаніях, а тепер пропонуємо дізнатися трохи про особисте життя молодшої доньки - Катерину Тихонову.

Катерина Тихонова / скриншот з відео

Каті 35 років вона підприємиця, а також займає величезну кількість різних керівних посад, що стосуються спорту та науки. Багато років дівчина займалася акробатичним рок-н-ролом, брала участь у змаганнях, тому в Інтернеті можна знайти багато відео з її виступами. Також відомо, що вона є кандидатом фізико-математичних наук і дуже багатою дівчиною, але звідки у неї багатомільйонний статок, звичайно ж, таємниця.

Більше подробиць про життя Каті особливо не було, проте згідно з розслідуванням журналістів з "Важливі історії", 2019 року хакери виклали в Мережу величезну базу даних, яка налічувала мільйони емейлів. Одні з вкрадених емейлів належали зятю Путіна — Кирилу Шамалову. В архіві було понад 10 тисяч листів, вони охоплюють період від 2003 до 2020 рік і в них були особисті листування, фотографії, нюанси щодо фінансів, роботи та розкішного весілля Кирила та Катерини.

Катерина Тихонова та Кирило Шамалов / istories.media

Катерина Тихонова та Кирило Шамалов / istories.media

Виявляється пара одружилася у лютому 2013 року неподалік Санкт-Петербурга на елітному курорті "Ігора". Святкували весілля три дні, гостей попередили, що захід є повністю секретним, тому, ймовірно, фото та відео зйомку було заборонено. Саме весілля було організоване з розмахом у російському стилі: з декораціями, скульптурами, каруселями, найнятими артистами зображуючих скоморох та танцюристами. Замість подарунків пара просила дарувати їм гроші, а ось медовий місяць наречені провели не в Росії, а на острові Маврикій, на березі Індійського океану.

Санкт-Петербург, елітний курорт "Ігора"

Згідно з розслідуванням Reuters, гості весілля були одягнені в білі шарфи з вишитими червоними нитками літерами К&К, на нареченій була довга перлинна весільна сукня, на нареченому — темне пальто. На території закладу було повно охорони.

Подальше листування з електронної пошти показувало, що після весілля пара продовжувала вести марнотратний спосіб життя: вони купили розкішний маєток неподалік заміської резиденції Путіна на околиці Москви та віллу у французькому курортному місті Біарріц.

Біарріц, Франція

Декорування приміщень теж коштувала їм недешево: один килим обійшовся у 65 тисяч доларів; кілька японських книжок - 7 тисяч доларів, а спацентр - у близько 350 тисяч доларів.

Візуалізація проекту будинку Тихонової та Шамалова / istories.media

Проте варто зазначити, що Кирило хлопець не з простої сім'ї - його батько російський мільйонер Микола Шамалов - давній друг та соратник Путіна. Ще в 1990-х роках разом з Путіним Шамалов заснував дачний кооператив "Озеро" під Санкт-Петербургом, а коли Путін став президентом Росії, багато членів кооперативу обійняли керівні посади в російському уряді та бізнесі. З цього можна припустити, що Катя та Кирило знайомі з дитинства, проте саме після весілля з донькою Путіна його кар'єра почала набирати колосальних оборотів і незабаром Шамалов став наймолодшим доларовим мільярдером Росії. Також на рахунку цієї людини десятки угод, серед яких покупки багатомільйонних компаній та відверті копійки, офшорні рахунки та дорога нерухомість. Нібито у цьому шлюбі у Катерини Тихонової та Кирила Шаламова народилася дитина, але зрозуміло, що її ніхто ніколи не бачив. Швидше за все, 2018 року пара розлучилася, а 2019-го Шиламов одружився вдруге, хоча й той шлюб був недовгим.

Попри розлучення з молодшою донькою Путіна, після початої Росією повномасштабної війни на території України, Шамалов потрапив до наближених до російського президента осіб, щодо яких було введено санкції. Також санкції запровадили і щодо обох дочок російського диктатора. В якій країні зараз живе Катерина та її діти невідомо, хоча, можливо, вона, як і її старша сестра зараз у Росії, під ретельною охороною батьківських спецслужб. Мати дівчат Людмила Очеретна мешкає з новим чоловіком у Франції.

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