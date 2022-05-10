Гроші, бізнес та брудні підгузки: що відомо про старшу доньку Віктора Орбана – прем'єр-міністра Угорщини

Розповідаємо про сім'ю скандального політика, який відмовляється допомагати Україні.

Євросоюз у спробах запровадити ембарго на нафту веде складні переговори з прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном, який не лише категорично його не підтримує та накладає вето, а ще й є давнім соратником Путіна.

Орбана неодноразово критикували в Європі за його поведінку щодо російського президента, оскільки ще до початку повномасштабного вторгнення до України, коли біля наших кордонів почала збільшуватися кількість російської техніки, угорський політик зустрічався з Путіним і категорично відмовлявся критикувати дії Росії та політику Кремля.

За словами секретаря Ради нацбезпеки та оборони України Олексія Данілова, президент Росії Володимир Путін попередив Угорщину про підготовку до війни з Україною, і Будапешт вважав, що зможе забрати частину української території, ймовірно Закарпаття. Що ж, план не вдався, та вивчаючи політичну кар'єру, консервативні погляди, відвертий сексизм та корумповану політику угорського прем'єра, такі дії не дивують.

Віктор Орбан / Фото: Associated Press

Та є ще одна цікава частина його життя – особиста. У Віктора Орбана п'ятеро дітей, і всі вони, як і в багатьох російських політиків та олігархів, ведуть розкішне життя, ні в чому собі не відмовляючи.

Віктор Орбан / Фото: Associated Press

Дружина та діти

Віктор Орбан одружений з юристкою та підприємицею Аніко Лєваї від 1986 року. У цьому шлюбі у пари народилося п'ятеро дітей: Рахель, Гашпар, Шара, Роза, Флора. Відомо, що Аніко займається волонтерською та благодійною діяльністю, в межах якої іноді здійснює самостійні візити до інших країн, а також є послом доброї волі Угорської екуменічної служби допомоги. Протягом каденції свого чоловіка активно бере участь у прокладанні політичного ґрунту на Закарпатті, куди приїздила, щоби відкрити там представництво угорського гуманітарного фонду. Також дружина прем'єр-міністра вже кілька років, разом зі старшою донькою Рахель, входять до списку Forbes як найвпливовіші жінки Угорщини.

Віктор Орбан із дітьми та дружиною / Фото: Hungary Today

Улюблена донька

Старшій доньці пари, Рахель, 33 роки і вона одружена від 2013 року. В Угорщині про неї ходить багато цікавих історій. Зокрема, питання викликає те, що дівчина встигла закінчити доволі престижні та недешеві навчальні заклади: університет у Будапешті, Бостонський університет у США, італійський Університет Сієни та французьку Сорбонну. Також дівчина навчалася у швейцарській Лозанні на факультеті туризму престижного Ecole Hoteliere.

Весілля старшої доньки прем'єра та бізнесмена Іштвана Тиборча теж було розкішним. Пара повінчалася в Будапешті, на нареченій була лаконічна сукня та довга фата від угорської дизайнерки Нори Сарман. Весілля відбувалося у заміському комплексі. Перед початком церемонії активісти написали на стінах церкви "Королівське весілля", зафарбували ці написи практично перед самою церемонією, також стверджувалося, що за державний кошт перед весіллям зробили ремонт дороги, яка вела до церкви.

Рахель Орбан у день весілля / Фото: The Budapest Beacon

2018 року угорців зацікавило запитання, звідки вона бере на все це гроші, на що Рахель відповіла, звичайно ж, що сплачує за все своє навчання та подорожі самостійно – з особистого з чоловіком рахунку. Також вона зазначила: "У мене вища економічна освіта, понад три роки я працюю у сфері гостинності й туризму". Проте, як повідомляє The Budapest Beacon, за даними Центрального статистичного агентства, на період 2013 року працівники галузі заробляли в середньому 600 доларів США на місяць, тому Рахель Орбан не могла б самостійно сплатити вартість свого навчання у Швейцарії, і тим паче в інших університетах, як і весілля.

Однак велике запитання в цій історії викликало те, що чоловік дівчини дуже тісно пов'язаний з політикою її батька. Після весілля компанія зятя Орбана неодноразово перемагала в державних тендерах, як і фірма його сина Гашпара. Загалом сімейний бізнес отримав тендерів на 8 мільярдів доларів, що становило близько 10% вартості всіх держконтрактів за цей час. Водночас ЗМІ визнають, що з юридичного боку всі контракти були укладені в повній відповідності до закону, а тому звинуватити Орбана в корупції чи кумівстві просто неможливо.

Донька Віктора Орбана з чоловіком / Фото: Facebook/Orbán Viktor

У промовах самого Віктора Орбана досить часто простежується теза про занепад Заходу, та попри це улюблена старша донька з чоловіком і трьома дітьми переїхали жити до Іспанії. Там її діти навчаються в дорогій приватній школі. Водночас чоловік Рахель, Іштван Тиборч, є частиною угорської еліти та одним із найбагатших людей країни. Він володіє десятками компаній та нерухомістю, яхт-клубом і готелями. Угорці називають його "зятем нації".

Та попри величезні статки і вплив, пара ніяк не могла "відмитися" від доволі дивної історії, яка сталася з ними в Хорватії. Вагітну Рахель сфотографували, коли вона викинула на узбіччя використаний підгузник.

Blowing up the Hungarian internet: фото на лівому повідомленні веб-сайта, виходячи з показу Viktor Orbán's daughter, Ráhel leaving dirty diapers on the roadside in #Croatia.



Ráhel Orbán studied tourism management&became éminence grise of HUN tourism industry. https://t.co/xIFlCNf5ef pic.twitter.com/GYg16n6xN7 - Szabolcs Panyi (@panyiszabolcs) August 21, 2018

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