Груди Кітті Спенсер стали менше на кілька розмірів: новий вихід британської аристократки

Леді Кітті Спенсер зазнімкували фотографи на світському заході в Лондоні.

30-річна Кітті, яка нещодавно вийшла заміж за 62-річного мільярдера Майкла Л'юїса і сяяла на власному весіллі в п'яти різних сукнях від Dolce & Gabbana, сильно намагалася схуднути і мати розкішний зовнішній вигляд у вбраннях.

Вчора дівчина була присутня на вечірці в Лондоні, присвяченій літній виставці Королівської академії мистецтв. Кітті, яка щойно повернулася зі свого медового місяця в Італії, представила стильний образ в рожевій сукні на одне плече із зав'язками і зі струмливою різнобарвною спідницею.

Леді Кітті Спенсер / Getty Images

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У цьому луці видно, як сильно схудла Спенсер, навіть груди, яка у неї завжди були пишними, тепер на кілька розмірів менше. Свій образ для світського виходу Кітті доповнила сережками-цвяшками з діамантами, біляве волосся розпустила і частину з нього заколола шпилькою зверху. На обличчі у дівчини був макіяж зі стрілками на повіках і нюдова помада. До вбрання зірка підібрала оксамитові туфлі на підборах світло-пудрового кольору.

Леді Кітті Спенсер / Getty Images

Кітті Спенсер 2011 року / Getty Images

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Образи леді Кітті Спенсер (14 фото)

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