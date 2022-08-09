Гумова качечка з поцілунками: пес Патрон показав свою нову іграшку

Пес-сапер Патрон потішив фоловерів в Instagram новою порцією своїх світлин. На них він показав свою нову іграшку – гумову качечку із червоними поцілунками на ній.

Пес Патрон / Фото: Instagram пса Патрона

Пес Патрон / Фото: Instagram пса Патрона

Пес Патрон / Фото: Instagram пса Патрона

Фото супроводжує допис із філософськими роздумами Патрона.

"Ми так потрібні цьому світу. Ми з тобою - ціла система. Ти приносиш мені щастя, а я тобі любов. І ця циркуляція щастя і любові заряджає гігантські батареї. Так-так, ти думаєш як сонце має стільки енергії, щоб освітлювати наші дні? Звідки вона береться?Тільки від сильних почуттів і гігантських батарей.

А коли ми сваримось - десь в космосі з'являється чорна діра. Але навіть вона про потужну силу тяжіння. Без сили тяжіння не було б нічого. Тож, ми так потрібні цьому світу", - йдеться у дописі.

Пес Патрон / Фото: Instagram пса Патрона

Пес Патрон / Фото: Instagram пса Патрона

Раніше Патрон повідомив сумну новину.

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