Гвардійці королеви Єлизавети ІІ привітали Україну з Днем Незалежності (відео)

Із Днем Незалежності Україну привітав не лише британський прем'єр-міністр Борис Джонсон.
До речі, вчора, коли Україна святкувала День прапора, резиденцію прем'єр-міністра Великої Британії прикрасили синьо-жовтими квітами.
А сьогодні Міністерство оборони Великої Британії оригінально привітало Україну з Днем Незалежності, опублікувавши у своєму акаунті у твітері відео, в якому пісня переможців "Євробачення 2022" гурту Kalush Orchestra "Stefania" звучить у виконанні Оркестру Шотландської гвардії, яка є частиною Королівського військового оркестру.
"Сьогодні Україна святкує 31 рік від дня здобуття незалежності.
Today Ukraine marks 31 years since it gained independence.— Ministry of Defence (@DefenceHQ) August 24, 2022
Для того, щоб відвідати невдовзі і як tribute до Українських людей, @ScotsGuardsBand розв'язаний winning @Eurovision entry, 'Stefania', на Horse Guards Parade. @ArmyInLondon #StandWithUkraine #StandForFreedom pic.twitter.com/mUC5k07tC4
На честь свята і як шану українському народу, @ScotsGuardsBand виконали пісню переможців Євробачення "Stefania" на параді кінногвардійців", - написано під роликом.
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