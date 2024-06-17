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Гвінет Пелтроу несподівано прокоментувала публічний вихід принцеси Уельської

Гвінет Пелтроу несподівано прокоментувала публічний вихід принцеси Уельської

Принцеса Уельська та Гвінет Пелтроу / Фото: Associated Press

Голлівудська акторка Гвінет Пелтроу несподівано прокоментувала останню публічну появу принцеси Уельської.

51-річна акторка, як і багато королівських шанувальників, не залишилася байдужою до повернення принцеси Уельської на публічний захід — Trooping the Color минулих вихідних у Лондоні. Гвінет Пелтроу залишила для Кейт "повідомлення підтримки" під офіційним постом Уельських із заходу в Instagram.

Гвінет Пелтроу / © Associated Press
Гвінет Пелтроу / Фото: Associated Press

"Так рада бачити, що ти маєш такий щасливий та здоровий вигляд", — написала Гвінет, супроводивши повідомлення червоним серцем.

Гвінет Пелтроу прокоментувала пост Уельських / © Instagram принца і принцеси Уельских
Гвінет Пелтроу прокоментувала пост Уельських / Фото: Instagram принца і принцеси Уельских

Нагадаємо, у суботу королівська родина відсвяткувала день народження короля Чарльза ІІІ масштабним парадом у центрі Лондона. Принцеса Кейт, яка півроку не з'являлася на публіці через лікування раку, потішила фанатів та вийшла зі своєю родиною на балкон Букінгемського палацу, а також проїхалася у кареті з дітьми.

Принц та принцеса Уельські на балконі Букінгемського палацу з дітьми / © Associated Press
Принц та принцеса Уельські на балконі Букінгемського палацу з дітьми / Фото: Associated Press

Раніше ми розповідали, що з молодшим сином Уельських – принцом Луї – на параді в Лондоні стався конфуз.

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