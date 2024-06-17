Гвінет Пелтроу несподівано прокоментувала публічний вихід принцеси Уельської

Голлівудська акторка Гвінет Пелтроу несподівано прокоментувала останню публічну появу принцеси Уельської.
51-річна акторка, як і багато королівських шанувальників, не залишилася байдужою до повернення принцеси Уельської на публічний захід — Trooping the Color минулих вихідних у Лондоні. Гвінет Пелтроу залишила для Кейт "повідомлення підтримки" під офіційним постом Уельських із заходу в Instagram.
"Так рада бачити, що ти маєш такий щасливий та здоровий вигляд", — написала Гвінет, супроводивши повідомлення червоним серцем.
Нагадаємо, у суботу королівська родина відсвяткувала день народження короля Чарльза ІІІ масштабним парадом у центрі Лондона. Принцеса Кейт, яка півроку не з'являлася на публіці через лікування раку, потішила фанатів та вийшла зі своєю родиною на балкон Букінгемського палацу, а також проїхалася у кареті з дітьми.
Раніше ми розповідали, що з молодшим сином Уельських – принцом Луї – на параді в Лондоні стався конфуз.
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