Гвінет Пелтроу несподівано прокоментувала публічний вихід принцеси Уельської

51-річна акторка, як і багато королівських шанувальників, не залишилася байдужою до повернення принцеси Уельської на публічний захід — Trooping the Color минулих вихідних у Лондоні. Гвінет Пелтроу залишила для Кейт "повідомлення підтримки" під офіційним постом Уельських із заходу в Instagram.

Гвінет Пелтроу / Фото: Associated Press

"Так рада бачити, що ти маєш такий щасливий та здоровий вигляд", — написала Гвінет, супроводивши повідомлення червоним серцем.

Гвінет Пелтроу прокоментувала пост Уельських / Фото: Instagram принца і принцеси Уельских

Нагадаємо, у суботу королівська родина відсвяткувала день народження короля Чарльза ІІІ масштабним парадом у центрі Лондона. Принцеса Кейт, яка півроку не з'являлася на публіці через лікування раку, потішила фанатів та вийшла зі своєю родиною на балкон Букінгемського палацу, а також проїхалася у кареті з дітьми.

Принц та принцеса Уельські на балконі Букінгемського палацу з дітьми / Фото: Associated Press

Раніше ми розповідали, що з молодшим сином Уельських – принцом Луї – на параді в Лондоні стався конфуз.

Читайте також: