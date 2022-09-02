Ханжа з манією величі: Меган Маркл розкритикували за її відверті подкасти

Подкаст Меган Маркл "Архетипи" не залишив нікого байдужим. У кожному новому епізоді герцогиня Сассекська розповідає цікаві подробиці свого життя у британській королівській родині. Одночасно намагаючись привернути увагу до подкасту і критикуючи сім'ю свого чоловіка Гаррі.

Колишня зірка реалітішоу Бетенні Франкель вибухнула лютою тирадою проти Меган Маркл, звинувативши її в "ханжестві" та "важливості", наполягаючи на тому, що їй потрібно припинити публічно критикувати королівську родину і "відпустити це".

Під час її власного подкасту iHeart Just 51-річна Бетенні заявила, що відчувала, що не може ігнорувати суперечки навколо герцогині Сассекської, тому що це те, про що всі говорять і мають свою думку, пише Daily Mail. І пояснила, чому останні місяці громадська думка, схоже, дуже сильно повернулася проти Меган.

"Суть у тому, що я не думаю, що людям подобається Меган Маркл, тому що я думаю, що вона розмовляє з іншими людьми поблажливо, я думаю, що вона ханжа. Я думаю, що це підтекст піднесення. Вона там десь вгорі, а ми внизу", – каже пані Франкель.

Меган Маркл та королівська родина / Фото: Associated Press

Також Бетенні звинуватила Меган у зависокій про себе думці, припустивши, що колишня зірка "Форс-мажорів" вважає, що вона "просто має інституційні знання про життя і пережила більше, ніж будь-хто з нас".

"Вона дуже важлива для себе. Вона дуже схожа на домогосподарку в тому сенсі, що не може перестати говорити про те, що їй здається недоречним. Якби вона була в серіалі, продюсери сказали б: "Досить говорити про безпеку та стан котеджу Фрогмор", - коментує акторка.

На думку Бетенні Франкель Меган також копіює принцесу Діану.

Принцеса Діана та герцогиня Меган / Фото: Getty Images

"Я думаю, що в тому, як з нами розмовляють, є фактор, що не має відношення до справи. У цій урівноваженій, оркестрованій елегантності, у цій пародії на Діану, у цій навмисній, дуже природній і дуже повільній промові в стилі Керолайн Кеннеді (ред., дочка Джона та Жаклін Кеннеді)”, - каже вона.

Коментарі Бетенні з'явилися через кілька днів після того, як в журналі The Cut вийшло інтерв'ю з Меган, де вона вкотре виступила з критикою на адресу королівської родини.

Меган, герцогиня Сассекська та принц Гаррі / Фото: Associated Press

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