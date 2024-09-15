Хаос у монакському князівстві: колишній співробітник Альбера II розкрив секрети князя про його коханок та позашлюбних дітей

Клод Пальмеро, радник, звільнений князем Альбером минулого року, був заарештований у середу ввечері після того, як зробив низку заяв про те, що князь, який править від 2005 року, давав гроші та подарунки своїм колишнім коханкам та їхнім дітям.

68-річного чоловіка допитала поліція після того, як Альберт подав на нього позов, що стало приводом для розслідування передбачуваного "порушення конфіденційності, вторгнення в приватне життя та отримання доходів від двох злочинів", — повідомляє express.co.uk.

Князь Альбер ІІ / Фото: Associated Press

Від того часу його відпустили без пред'явлення звинувачень, проте судовий позов між Альбером II і Палмеро, який був ключовим радником князя протягом 11 років, все ще триває.

За даними The Times, хаос почався після того, як минулого року Палмеро був звільнений після того, як Альберт провів "операцію з очищення рук", яка послідувала за звинуваченнями в широкомасштабній корупції. Після звільнення Палмеро подав позов проти князівської родини та звинуватив їх у зловживанні владою.

Через кілька місяців після звільнення французька газета Le Monde отримала у своє розпорядження записники Пальмеро, в яких містилася низка образливих заяв про князя.

Видання стверджувало, що Альберт давав 32-річній Жасмін Грейс Грімальді — доньці, яка народилася у нього від роману з колишньою офіціанткою з Америки до того, як він одружився, — 86 000 доларів кожні три місяці.

Жасмін Гримальді та князь Альбер II / Фото: Getty Images

Також висувалися звинувачення в тому, що принц також підтримував модний бізнес, заснований Ніколь Кост, колишньої стюардеси, з якою у нього також був роман і яка народила йому сина Александра Грімальді.

Ніколь Кост та князь Альбер II / Фото: Getty Images

За даними The Times, у записниках також йшлося про те, що дружина Альбера княгиня Шарлін витрачала більше, ніж їй офіційно належить, у розмірі 1,5 млн. євро на рік, а сплачував ці рахунки її чоловік.

Князь Альбер II та княгиня Шарлін / Фото: Getty Images

Газета Libération, з якою розмовляв Палмеро, також стверджувала, що князь мав секретний рахунок у французькому банку, який він використав для фінансування своїх колишніх коханок та їхніх дітей.

Генеральний прокурор Монако Стефан Тібо заявив, що Палмеро заарештували у зв'язку з його "заявами в пресі". Тепер слідчі в Монако намагаються з'ясувати, як Le Monde отримала ці записи.

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