Харчові звички Меган: що їсть дружина принца Гаррі, щоб завжди залишатися стрункою

Ще до заміжжя з британським принцом голлівудська акторка дбала про своє здоров'я та зовнішній вигляд і багато уваги приділяла правильному харчуванню.

Меган вела блог про їжу та подорожі, який називався The Tig (назву вона придумала на честь свого улюбленого вина Tignanello), публікувала на сайті багато оглядів різної їжі та розповідала про свої улюблені продукти.

З цього блогу ми довідалися, що Меган не пропускає сніданок, щільно обідає і дуже мало їсть на вечерю. А якщо після обіду їй хочеться перекусити, то вона п'є не класичний еспресо, а вітамінний напій, що складається з яблука, капусти, шпинату, лимона та імбиру, змішаний у блендері до однорідної маси.

Улюбленими варіантами обіду для мегану є сашимі або салати. Герцогиня також дотримується безглютенової та веганської дієти протягом тижня, але при цьому не позбавляє себе час від часу порції чіпсів.

Меган Маркл / Фото: Getty Images

2015 року в Best Health Меган говорила: "Я намагаюся їсти веганську їжу протягом тижня, а потім даю собі трохи більше свободи у вихідні. Вся справа в балансі. Це не дієта, а спосіб життя".

Одним з улюблених прийомів їжі Меган є недільна вечеря, пише express, і їй подобається готувати великий обід для своїх близьких. Герцогиня назвала тажин з баранини, печеня у горщиках та супи ідеальними стравами для всієї родини у неділю. Також Меган зізналася, що любить курку адобо по-філіппінськи.

Меган Маркл / Фото: Getty Images

Улюбленим напоєм герцогині Сассекської є червоне вино, до речі, такий самий улюблений напій і в королеви Камілли — дружини короля Чарльза III.

Читайте також: