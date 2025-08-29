Гаррі і Меган задумали новий фільм про принцесу Діану: що про це відомо

Меган і Гаррі / © Associated Press

Повідомляється, що герцог та герцогиня Сассекські можуть зняти документальний фільм, присвячений 30-річчю від дня смерті принцеси Діани.

Як повідомляє The Sun, програма, яка, за наявними даними, перебуває на стадії обговорення, буде приурочена до 2027 року, щоб відзначити 30-ту річницю від дня фатальної автокатастрофи, яка призвела до загибелі Діани — матері принців Гаррі та Вільяма.

Принцеса Діана з синами / © Getty Images

Цей фільм, напевно, привабить масу глядачів і стане не першим випадком, коли Гаррі заговорить про смерть своєї матері. Принц ніколи не приховував, який вплив на нього мала втрата матері, особливо багато він писав про це у своїх мемуарах.

Принцеса Діана загинула 31 серпня 1997 року внаслідок травм, отриманих в автомобільній аварії в тунелі Pont de l’Alma в Парижі. Принцеса їхала на задньому сидінні разом зі своїм коханцем Доді-аль-Фаєдом, вони обоє не були пристебнуті. Доді і водій Мерседес-Бенц S280 Анрі Поль, були оголошені загиблими на місці події, принцеса Діана була доправлена до лікарні, де померла, а охоронець Діани і Аль-Фаєда, Тревор Ріс-Джонс, єдиний, хто залишився живим.