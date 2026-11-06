Гаррієт Філліпс розповіла про найбільш зворушливий момент на своєму весіллі з сином принцеси Анни

Харрієт і Пітер Філліпс / © Getty Images

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Після двох років знайомства Пітер і Гаррієт одружилися в червні в церкві Усіх Святих у Кемблі, Сіренчестер, на церемонії, на якій була присутня більша частина королівської родини, зокрема й король Чарльз із королевою Каміллою.

Через п'ять місяців Гаррієт вперше розповіла про той стрімкий день, згадавши, як бачила короля та королеву на своєму весіллі, і розкривши подробиці їхнього весільного прийому в Гаткомбі в інтерв'ю журналу Hello!.

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"Їхні Величності були там, це був момент, коли мимоволі вщипнула себе, але це було просто неймовірно", - сказала вона. «Я не можу висловити це словами. Це було щось особливе. Я була близька до сліз, але стрималася. Немає нічого кращого за весільний день, бо все тут заради тебе, а ти там заради кохання. Це був найщасливіший день у моєму житті, якщо не брати до уваги народження моєї дочки».

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«Озираючись назад, це викликає сильні емоції. Коли ти перебуваєш у цій ситуації, здається, що ти уві сні, а коли озираєшся назад, думаєш: "Невже це була я?" То був шматочок раю».

Пітер і Гаррієт Філліпс у день свого весілля / © Getty Images

Після зустрічі з королем і королевою на перегонах в Аскоті та літнього відпочинку в Балморалі, Гаррієт була прийнята до королівської родини з великою любов'ю та теплом.

Раніше в цьому самому інтерв'ю жінка розповіла про те, які у неї стосунки з її свекрухою – принцесою Анною.

Принцеса Анна та Гаррієт Філліпс / © Associated Press

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