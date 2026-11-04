Принцеса Анна та Гаррієт Філліпс / © Associated Press

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Минуло майже п'ять місяців від того часу, як Гаррієт Сперлінг увійшла до королівської родини. Колишня медсестра Національної служби охорони здоров'я вийшла заміж за Пітера Філіпса — єдиного сина принцеси Анни — 6 червня 2026 року у церкві Усіх Святих у Кемблі.

В ексклюзивному інтерв'ю Hello! Гаррієт розповіла про принцесу Анну і розкрила, якою вона насправді є за зачиненими дверима.

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Принцеса Анна та Гаррієт Філліпс / © Associated Press

Гаррієт згадала свою першу зустріч з майбутньою свекрухою, розповівши: «Спочатку, звичайно, було деяке хвилювання перед зустріччю з членами сім'ї будь-якої людини, але я досить спокійна людина. Ми познайомились у саду в Гаткомбі. Все пройшло дуже невимушено, ми сиділи на садових лавках та пили чай. Краще і бути не могло, все було схоже на те, як Пітер познайомився з моєю сім'єю».

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Про свою свекруху Гаррієт також сказала: «Вона подає приголомшливий приклад своєю трудовою етикою. Я бачила її невпинну увагу до місцевих благодійних організацій та її щиру цікавість до них. Важливо займатися тим, що відповідає вашій особистості, місцем проживання та захопленням. Вона має справжні інтереси, яким вона слідує, і вона користується величезною повагою в сім'ї. Вона неймовірно віддана.

Принцеса Анна / © Getty Images

Мені дуже пощастило бути частиною сім'ї. Вона чудова, дуже весела та прямолінійна. Вона неймовірно щедра — наш весільний бенкет проходив у Гаткомбі, і для мене та Пітера була дивовижна та особлива подія зіграти весілля там, де він виріс».

Пітер і Гаррієт живуть разом у приватному котеджі у маєтку Гаткомб-Парк у Глостерширі, який належить його матері, принцесі Анні. Їхні найближчі сусіди — його сестра Зара Тіндалл, її чоловік Майк і троє їхніх дітей, які мешкають у тому самому маєтку, на фермі Астон.

Пітер і Гаррієт Філліпси / © Getty Images

У цьому ж інтерв'ю Гаррієт Філліпс вперше після весілля розповіла про те, якою була її перша зустріч із Кейт та Вільямом Уельськими.

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