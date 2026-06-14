Гаррієт Сперлінг зворушливо вшанувала пам’ять королеви Єлизавети II на своєму весіллі з її онуком

Гаррієт Сперлінг / © Getty Images

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45-річна наречена вийшла заміж за Пітера у церкві Усіх Святих у Кемблі, Сіренчестер, 6 червня. Медсестра Національної служби охорони здоров'я Великої Британії обрала конвалії для свого букета — квітка, яка, як кажуть, була улюбленою у покійної королеви Єлизавети II.

Конвалія мала особливе значення для Єлизавети, оскільки була використана на її власному весіллі з принцом Філіпом 1947 року і при підготовці до її коронації 1953 року.

Гаррієт Спрелінг / © Getty Images

Серед квітів Гаррієт також додала невелику гілочку мірту — традиція, якої королівські наречені дотримувалися протягом багатьох поколінь.

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«Конвалія безумовно була замовлена через її королівське значення», — розповіла флористка Міллі Річардсон газеті Telegraph. «Мірт — символ краси, витонченості та кохання, і його попросили саме з цієї причини. Він завжди входить до кожного весільного букету королівської родини», пише Hello!.

А головні убори подружок нареченої – дочок Пітера та Гаррієт – також були прикрашені квітами конвалії.

Пітер і Гаррієт Філліпси та їхні доньки / © Getty Images

Нагадаємо, сама наречена була одягнена в мереживну білу сукню прямого силуету з довгими рукавами та фатою від Emilia Wickstead. Багато королівських шанувальників відзначили, що її образ був натхненний весільним лкеом принцеси Уельської Кейт.

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