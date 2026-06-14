- Дата публікації
-
- Категорія
- Суспільство
- Кількість переглядів
- 109
- Час на прочитання
- 1 хв
Гаррієт Сперлінг зворушливо вшанувала пам’ять королеви Єлизавети II на своєму весіллі з її онуком
Харрієт Спрелінг поважила покійну королеву Єлизавету II на своєму весіллі з її онуком - Пітером Філіпсом.
45-річна наречена вийшла заміж за Пітера у церкві Усіх Святих у Кемблі, Сіренчестер, 6 червня. Медсестра Національної служби охорони здоров'я Великої Британії обрала конвалії для свого букета — квітка, яка, як кажуть, була улюбленою у покійної королеви Єлизавети II.
Конвалія мала особливе значення для Єлизавети, оскільки була використана на її власному весіллі з принцом Філіпом 1947 року і при підготовці до її коронації 1953 року.
Серед квітів Гаррієт також додала невелику гілочку мірту — традиція, якої королівські наречені дотримувалися протягом багатьох поколінь.
«Конвалія безумовно була замовлена через її королівське значення», — розповіла флористка Міллі Річардсон газеті Telegraph. «Мірт — символ краси, витонченості та кохання, і його попросили саме з цієї причини. Він завжди входить до кожного весільного букету королівської родини», пише Hello!.
А головні убори подружок нареченої – дочок Пітера та Гаррієт – також були прикрашені квітами конвалії.
Нагадаємо, сама наречена була одягнена в мереживну білу сукню прямого силуету з довгими рукавами та фатою від Emilia Wickstead. Багато королівських шанувальників відзначили, що її образ був натхненний весільним лкеом принцеси Уельської Кейт.