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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
109
Час на прочитання
1 хв

Гаррієт Сперлінг зворушливо вшанувала пам’ять королеви Єлизавети II на своєму весіллі з її онуком

Харрієт Спрелінг поважила покійну королеву Єлизавету II на своєму весіллі з її онуком - Пітером Філіпсом.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
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Гаррієт Сперлінг

Гаррієт Сперлінг / © Getty Images

45-річна наречена вийшла заміж за Пітера у церкві Усіх Святих у Кемблі, Сіренчестер, 6 червня. Медсестра Національної служби охорони здоров'я Великої Британії обрала конвалії для свого букета — квітка, яка, як кажуть, була улюбленою у покійної королеви Єлизавети II.

Конвалія мала особливе значення для Єлизавети, оскільки була використана на її власному весіллі з принцом Філіпом 1947 року і при підготовці до її коронації 1953 року.

Гаррієт Спрелінг / © Getty Images

Гаррієт Спрелінг / © Getty Images

Серед квітів Гаррієт також додала невелику гілочку мірту — традиція, якої королівські наречені дотримувалися протягом багатьох поколінь.

«Конвалія безумовно була замовлена через її королівське значення», — розповіла флористка Міллі Річардсон газеті Telegraph. «Мірт — символ краси, витонченості та кохання, і його попросили саме з цієї причини. Він завжди входить до кожного весільного букету королівської родини», пише Hello!.

А головні убори подружок нареченої – дочок Пітера та Гаррієт – також були прикрашені квітами конвалії.

Пітер і Гаррієт Філліпси та їхні доньки / © Getty Images

Пітер і Гаррієт Філліпси та їхні доньки / © Getty Images

Нагадаємо, сама наречена була одягнена в мереживну білу сукню прямого силуету з довгими рукавами та фатою від Emilia Wickstead. Багато королівських шанувальників відзначили, що її образ був натхненний весільним лкеом принцеси Уельської Кейт.

Коментарі
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Дата публікації
Кількість переглядів
109
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