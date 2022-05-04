Гепіенд: врятована в Бородянці кішка отримала нове ім'я та знайшла люблячих господарів

Тварина прожила майже два місяці у зруйнованій багатоповерхівці у Бородянці на 7-му поверсі. Без води, їжі та можливості вибратися.

На початку березня будинок зруйнували окупанти – до будівлі потрапила ракета. Тільки на початку травня люди, що проходили повз, помітили, що на одному з поверхів живе кіт. На допомогу прийшли волонтери із "Зоопатруля".

Волонтери підняли дрон, щоб переконатися, що кішка жива. Місцеві рятувальники не мали потрібної техніки, щоб зняти тварину, тому залучили колег із сусіднього Ірпеня, які не відмовили, і два сміливці піднялися до квартири.

Тварину врятували, нагодували та відвезли до ветклініки.

За станом зубів кішки ветеринари визначили, що їй 10 років. Активісти з "Зоопатруля" разом зі своїми фоловерами в соцмережах вибрали для неї нове ім'я – Шафа (пам'ятаєте мем про шафку, що тримається, в Бородянці?).

А сьогодні, 4 травня, волонтери повідомили, що Шафа знайшла нових господарів.

"Киця Шафа сьогодні вперше прокинулася вдома! Вдома у себе та своїх рятівників, де тепло, сито, а найголовніше – де тебе люблять і нізащо не покинуть, навіть коли за вікном літатимуть ракети. Побажаємо удачі Шафі на новому етапі життя! Вона на це заслужила", – пишуть волонтери.

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