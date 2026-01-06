Герцогиня Софі та принц Едвард святкують 27-му річницю від заручин: згадуємо, як це було

Софі і принц Едвард у день своєї заручини / © Getty Images

Софі та Едвард зустрічалися сім років перш, ніж молодший син королеви Єлизавети II ухвалив рішення одружитися.

Пара познайомилася 1987 року, вважається, що їх представила одна одній спільна подруга. Передбачається, що роман розпочався 1993 року і тривав сім років — досить тривалий період. Переплюнув у цьому питанні принца Едварда тільки його племінник — принц Вільям, він зустрічався з Кейт Мідлтон майже десять років, перш ніж запропонувати їй вийти за нього заміж.

Заручини Софі Ріс-Джонс і принца Едварда були оголошені Букінгемським палацом 6 січня 1999 року, а увага публіки була звернена, звичайно ж, на палець майбутньої нареченої, на якому сяяла гарна каблучка з діамантом. Докладніше про прикрасу Софі ми вже розповідали раніше.

Нагадаємо, вчора, 5 січня, виповнилося 70 років від дня заручин княгині Монако Грейс Келлі та князя Реньє III.