Суспільство
32
1 хв

Герцогиня Софі та принц Едвард святкують 27-му річницю від заручин: згадуємо, як це було

Герцог і герцогиня Единбурзькі святкують річницю від дня заручин, яка відбулася 6 січня 1999 року.

Автор публікації
Ольга Кузьменко
Софі та принц Едвард у день своєї заручини

Софі і принц Едвард у день своєї заручини / © Getty Images

Софі та Едвард зустрічалися сім років перш, ніж молодший син королеви Єлизавети II ухвалив рішення одружитися.

Софі та принц Едвард у день своїх заручин 6 січня 1999 року / © Getty Images

Софі та принц Едвард у день своїх заручин 6 січня 1999 року / © Getty Images

Пара познайомилася 1987 року, вважається, що їх представила одна одній спільна подруга. Передбачається, що роман розпочався 1993 року і тривав сім років — досить тривалий період. Переплюнув у цьому питанні принца Едварда тільки його племінник — принц Вільям, він зустрічався з Кейт Мідлтон майже десять років, перш ніж запропонувати їй вийти за нього заміж.

Софі та принц Едвард у день своїх заручин 6 січня 1999 року / © Getty Images

Софі та принц Едвард у день своїх заручин 6 січня 1999 року / © Getty Images

Заручини Софі Ріс-Джонс і принца Едварда були оголошені Букінгемським палацом 6 січня 1999 року, а увага публіки була звернена, звичайно ж, на палець майбутньої нареченої, на якому сяяла гарна каблучка з діамантом. Докладніше про прикрасу Софі ми вже розповідали раніше.

Софі та принц Едвард у день своїх заручин 6 січня 1999 року / © Getty Images

Софі та принц Едвард у день своїх заручин 6 січня 1999 року / © Getty Images

Нагадаємо, вчора, 5 січня, виповнилося 70 років від дня заручин княгині Монако Грейс Келлі та князя Реньє III.

