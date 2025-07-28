Герцог і герцогиня Вестмінстерські вперше стали батьками і поділилися подробицями

Г’ю та Олівія Гросвенори / © Getty Images

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У неділю, 27 липня, у Лондоні у Г’ю та Олівії народився первісток — дівчинка, яку назвали Козіма Флоренс Гросвенор.

«Герцог і герцогиня Вестмінстерські з радістю повідомляють про народження своєї дочки», — йдеться в заяві, отриманій виданням People. «І герцогиня, і Козыма почуваються добре. Герцог і герцогиня з нетерпінням чекають на можливість провести цей особливий час разом всією сім’єю», — доповнювалося повідомлення.

Г’ю Гросвенор / © Getty Images

Пара вперше оголосила про те, що чекає на дитину, на початку цього року.

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Зазначимо, Г’ю Гросвенор є хрещеним батьком принца Джорджа Уельського та близьким другом його батька принца Вільяма. Він також хрестив первістка принца Гаррі — Арчі.

Г’ю Гросвенор та його дружина Олівія / © Getty Images