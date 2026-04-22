Герцогиня Единбурзька одягла особливу сукню на прийом на честь ювілею королеви Єлизавети II
Софі була присутня на прийомі разом зі своїм чоловіком – принцом Едвардом, герцогом Единбурзьким.
61-річна Софі мала чудовий вигляд у сукні-сорочці довжини міді зі смугастої шовкової саржі з поясом. За даними Royal British Fashion в Instagram, сукня була створена з використанням смужок, що нагадують чоботи для верхової їзди, що має відсилання до хобі королеви Єлизавети II, яка любила коней.
Образ Софі доповнила маленькою білою сумкою на короткій ручці Radley London, туфлями-човниками з тисненням під крокодилячу шкіру від Jimmy Choo, улюбленою золотою підвіскою на шиї та сережками-підвісками у вухах Giulia Barela Jewelry.
Принц Едвард, син королеви, також підібрав до образу елемент, який відображав пристрасть його матері до коней. На Едварді була червона краватка в принт цієї тварини та класичний смугастий костюм із сорочкою.
Нагадаємо, на прийомі також з'явилися король Чарльз та королева Камілла, принц та принцеса Уельські та інші члени родини. Кетрін, принцеса Уельська обрала вбрання, яке символізувало дитяче прізвисько королеви.