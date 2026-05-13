ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція
Локація:
Київ
weather +17°

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
122
Час на прочитання
2 хв

Герцогиня Единбурзька у лаконічній синій сукні відвідала службу у Вестмінстерському абатстві

Герцогиня Единбурзька Софі була присутня на службі на згадку про Флоренс Найтінгейл у Вестмінстерському абатстві в Лондоні.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Коментарі
Герцогиня Единбурзька Софі

Герцогиня Единбурзька Софі / © Getty Images

Щорічна служба проводиться на знак подяки та на честь медсестер та акушерок у всьому світі, які продовжують спадщину Флоренс Найтінгейл, покращуючи охорону здоров'я та догляд сьогодні.

1856 року Флоренс на свої гроші поставила на високій горі в Криму над Балаклавою великий хрест із білого мармуру на згадку про солдатів, лікарів та медсестер, які загинули в Кримській війні. Кримська війна зробила Флоренс національною героїнею. Солдати, що повернулися з фронту, розповідали про неї легенди, називаючи її «Леді зі світильником». У період Кримської війни, Флоренс разом із 38 помічницями, серед яких були черниці та сестри милосердя, вирушила до польових шпиталів спочатку у казармах Селіміє в районі Скутарі у Стамбулі, а потім у Криму.

Флоренс Найтінгейл / © Getty Images

Флоренс Найтінгейл / © Getty Images

А 12 травня, у день народження Флоренс Найтінгейл, світ відзначає Міжнародний день медичної сестри.

Герцогиня Единбурзька приїхала на службу на згадку про цю героїчну жінку і була одягнена в максісукню з бавовни з плісуванням від Palmerharding, взула коричневі туфлі-човники з крокодилячим тисненням Jimmy Choo, а в руках тримала клатч Sophie Habsburg.

Герцогиня Единбурзька Софі / © Getty Images

Герцогиня Единбурзька Софі / © Getty Images

Образ герцогині також доповнювали сережки з діамантами Amrapali Jewels, тонкий золотий ланцюжок на шиї, кілька золотих браслетів на зап'ястях і годинник, а також каблучка на пальці. Волосся Софі зібрала у зачіску та зробила легкий макіяж.

Нагадаємо, раніше герцогиня Единбурзька відвідувала захід у Гайд-парку, де з'явилася у пальті ніжного блакитного відтінку з тонким поясом на талії від Emilia Wickstead та взула шкіряні туфлі Jimmy Choo.

Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
122
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie