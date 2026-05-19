Герцогиня Единбурзька зачарувала образом на виставці, яку відвідала з чоловіком
Принц Едвард та герцогиня Единбурзька Софі з'явилися на квітковій виставці у Челсі.
Виставка квітів RHS Chelsea Flower Show 2026 відбувається щорічно і члени британської королівської родини її охоче відвідують. Офіційне відкриття виставки відбудеться сьогодні, а Софі та Едвард, а також принцеса Анна та король Чарльз із королевою Каміллою відвідали захід напередодні.
Герцогиня Единбурзька одягла цього дня ніжно-рожевий тренч від Theory та широкі штани до тону від цього ж бренду, вона також була в сорочці з принтом від Soler London, взула замшеві еспадрильї Penelope Chilvers і в руках тримала маленьку сумку Radley London. Образ герцогиня Софі доповнила золотою підвіскою на шиї та сережками-пелюстками Giulia Barela Jewelry. На її обличчі був легкий макіяж, а волосся зібране в низький пучок.
Виставка квітів - одна з найзірковіших подій року, на яку знаменитості одягають свої найкращі сукні, щоб оглянути чудові квіткові композиції, виставлені на мальовничій території Королівського госпіталю Челсі в Лондоні.
Очікується, що захід відвідають й інші члени королівської сім'ї.