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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
135
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Герцогиня Единбурзька з'явилася на параді в Лондоні у вишуканому вбранні та капелюсі з пір'ям

Герцогиня Единбурзька Софі стала гостею параду Trooping the Colour у Лондоні.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
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Герцогиня Софі та Тімоті Лоуренс

Герцогиня Софі і Тімоті Лоуренс / © Associated Press

Це щорічний військово-повітряний парад, який проводиться на честь дня народження монарха. Герцогиня Софі відвідала його разом зі своїм чоловіком принцом Едвардом, герцогом Единбурзьким, а також з іншими високопоставленими членами сім'ї.

Герцогиня Софі та Тімоті Лоуренс / © Associated Press

Герцогиня Софі та Тімоті Лоуренс / © Associated Press

61-річна Софі обрала для святкового виходу сукню міді від Roland Mouret, яку носила вже раніше на великодню службу 2025 року. Вона доповнила образ капелюхом, прикрашеним пір’ям від Jane Taylor London, перлинними сережками-висячками, брошкою у вигляді діамантової квітки та золотим браслетом на зап'ясті Asprey London з 18-каратного жовтого золота з діамантами.

(гортайте фото праворуч)

Герцогиня Единбурзька зібрала волосся у зачіску та зробила легкий макіяж. У кареті вона їхала разом із чоловіком принцеси Анни – сером Тімоті Луоренсом. А принцеса Анна та чоловік Софі – принц Едвард – брали участь у військовому параді, як і принц Вільям.

Принц Едвард та герцогиня Софі / © Getty Images

Принц Едвард та герцогиня Софі / © Getty Images

Коментарі
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Дата публікації
Кількість переглядів
135
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