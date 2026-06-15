Герцогиня Единбурзька з'явилася на параді в Лондоні у вишуканому вбранні та капелюсі з пір'ям

Герцогиня Софі і Тімоті Лоуренс / © Associated Press

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Це щорічний військово-повітряний парад, який проводиться на честь дня народження монарха. Герцогиня Софі відвідала його разом зі своїм чоловіком принцом Едвардом, герцогом Единбурзьким, а також з іншими високопоставленими членами сім'ї.

Герцогиня Софі та Тімоті Лоуренс / © Associated Press

61-річна Софі обрала для святкового виходу сукню міді від Roland Mouret, яку носила вже раніше на великодню службу 2025 року. Вона доповнила образ капелюхом, прикрашеним пір’ям від Jane Taylor London, перлинними сережками-висячками, брошкою у вигляді діамантової квітки та золотим браслетом на зап'ясті Asprey London з 18-каратного жовтого золота з діамантами.

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Герцогиня Единбурзька зібрала волосся у зачіску та зробила легкий макіяж. У кареті вона їхала разом із чоловіком принцеси Анни – сером Тімоті Луоренсом. А принцеса Анна та чоловік Софі – принц Едвард – брали участь у військовому параді, як і принц Вільям.

Принц Едвард та герцогиня Софі / © Getty Images

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