Герцогиня одягла улюблену смугасту сорочку та джинси: Сассекські відвідали сіднейський пляж
Принц Гаррі та Меган Маркл здійснили прогулянку на яхті по Сіднейській гавані разом з Invictus Australia, австралійською філією Ігор Invictus, організованих герцогом Сассекським.
Після прибуття пара провела час на пляжі Бонді, зустрівшись із добровольцями з рятувального клубу Bondi Surf Bathers' Life Saving Club у Сіднеї. Заснована 1907 року, ця організація відіграла вирішальну роль у захисті відпочиваючих на пляжі та порятунку життів під час терористичної атаки 14 грудня проти єврейської громади.
Вони також зустрілися із представниками Сіднейського єврейського музею, який готується до відкриття виставки, присвяченої терактам. Під час візиту Гаррі та Меган оглянули експонати, які будуть представлені на виставці, зокрема послання з побажаннями одужання та ілюстрації, присвячені людям, яких проголосили героями за допомогу іншим під час теракту, пише People.
Цього дня Меган була одягнена у синю смугасту сорочку Matteau, зав'язану у вузол на талії та кремові джинси Rollas Jeans, а взула герцогиня білі шкіряні кросівки Freda Salvador. Образ її доповнювали золоті сережки у вигляді крапель від ESSĒN, годинник та браслет Сartier принцеси Діани, сонцезахисні окуляри Brochu Walker у темно-черепаховому кольорі.
Принц Гаррі був у блакитній сорочці у тонку смужку та чорних джинсах. Він тримав Меган за руку, коли вони їхали в човні і ходили пляжем.
