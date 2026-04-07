ТСН у соціальних мережах

Герцогиня Софі не змогла відвідати службу на Великдень із сім'єю: у чому причина

Герцогиня Единбурзька Софі була відсутня на великодній службі у каплиці Святого Георгія у Віндзорі у неділю, 5 квітня.

Автор публікації
Ольга Кузьменко
Герцогиня Единбурзька Софі

Герцогиня Единбурзька Софі / © Associated Press

Спочатку Софі мала бути присутньою на заході разом з рештою членів королівської родини, але приїхав тільки її чоловік принц Едвард та їхній син Джеймс Уессекський.

Пізніше Букінгемський палац офіційно повідомив, що герцогиня Единбурзька не змогла бути присутньою на великодній службі у Віндзорі, бо захворіла, і відмовилася від заходу буквально в останню мить.

Сім'я Уельських і принц Едвард із сином Джеймсом / © Associated Press

Сім'я Уельських і принц Едвард із сином Джеймсом / © Associated Press

Дочка Софі та Едварда — леді леді Луїза, зайнята навчанням, тому також була відсутня. Вона навчається на останньому курсі англійської літератури в Сент-Ендрюському університеті — тому самому, де розпочався роман принца Вільяма та принцеси Кейт у Шотландії.

Нагадаємо, недільного ранку королівська сім'я продемонструвала єдність на чолі з принцом і принцесою Уельськими та їхніми трьома дітьми, а також королем Чарльзом і королевою Каміллою.

Герцогиня Единбурзька та принц Едвард на Великдень 2025 року / © Associated Press

Герцогиня Единбурзька та принц Едвард на Великдень 2025 року / © Associated Press

183
