Герцогиня Софі не змогла відвідати службу на Великдень із сім'єю: у чому причина

Герцогиня Единбурзька Софі

Спочатку Софі мала бути присутньою на заході разом з рештою членів королівської родини, але приїхав тільки її чоловік принц Едвард та їхній син Джеймс Уессекський.

Пізніше Букінгемський палац офіційно повідомив, що герцогиня Единбурзька не змогла бути присутньою на великодній службі у Віндзорі, бо захворіла, і відмовилася від заходу буквально в останню мить.

Сім'я Уельських і принц Едвард із сином Джеймсом

Дочка Софі та Едварда — леді леді Луїза, зайнята навчанням, тому також була відсутня. Вона навчається на останньому курсі англійської літератури в Сент-Ендрюському університеті — тому самому, де розпочався роман принца Вільяма та принцеси Кейт у Шотландії.

Нагадаємо, недільного ранку королівська сім'я продемонструвала єдність на чолі з принцом і принцесою Уельськими та їхніми трьома дітьми, а також королем Чарльзом і королевою Каміллою.