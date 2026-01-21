Герцогиня Софі поділилася своїм головним розчаруванням після весілля з принцом Едвардом

Принц Едвард і герцогиня Софі / © Instagram британської королівської сім'ї

Вона познайомилася з принцом Едвардом 1987 року, працюючи на радіостанції Capital Radio, але зустрічатися з принцом почала 1993 року, а одружилися вони 1999 року.

Софі каже, що після заміжжя з принцом Едвардом їй знадобився деякий час, щоб «освоїтися» в королівській родині, сказавши: «Розчарування полягало в тому, що мені довелося знизити свої очікування щодо того, що я справді можу робити».

Герцогиня Софі та принц Едвард / © Getty Images

2001 року, через два роки після весілля, пара зіткнулася з потенційною трагедією, коли у герцогині трапилася позаматкова вагітність, і її довелося доставити вертольотом до лондонської лікарні імені короля Едуарда VII, де їй зробили екстрену операцію.

Цього тижня вона зустрілася зі співробітниками служби швидкої допомоги Thames Valley Air Ambulance під час свого візиту на їхню базу у Стоукенчерчі.

Софі раніше зізнавалася, що їй буває важко пристосуватися до «церемоніального» характеру подібних візитів і встояти перед спокусою давати поради, що ґрунтуються на її багаторічному досвіді роботи у сфері зв’язків із громадськістю, пише expres.

Герцогиня Единбурзька Софі / © Getty Images

Герцогиня визнає, що інстинктивно хотіла давати бізнес-консультації благодійним організаціям, тоді як від неї очікували лише «вишеньки на торті — людини, яка прийде та дякуватиме волонтерам та спонсорам, а не обов’язково вказуватиме їм, як реалізовувати їхній комунікаційний план».

Незважаючи на те, що Софі навчилася стримувати свою природну схильність втручатися та давати вказівки, вона, тим не менш, стала дедалі ціннішим членом королівської команди. Її не раз називали «секретною зброєю» королівської родини, а ще Софі була улюбленою невісткою королеви Єлизавети ІІ.

