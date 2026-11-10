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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
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Герцогиня Софі показала свої спортивні навички, зігравши в хокей на траві

Герцогиня Единбурзька Софі здійснила поїздку до Бангладешу.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
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Герцогиня Единбурзька Софі

Герцогиня Единбурзька Софі / © Getty Images

Її Високість відвідала Національний інститут спорту в Саварі — провідний центр підготовки спортсменів, де вона пограла в хокей і зустрілася з юними атлетами.

Візит триватиме від 9 до 11 листопада 2026 року на запит Міністерства закордонних справ у справах Співдружності та розвитку Великої Британії.

Герцогиня Единбурзька Софі / © Getty Images

Герцогиня Единбурзька Софі / © Getty Images

Одразу після прибуття до країни 9 листопада, лише через кілька годин після участі в церемонії Дня пам’яті в Лондоні, герцогиня відвідала спортивний захід, де взяла участь у товариському матчі з хокею на траві з місцевими спортсменками. Після гри їй вручили букет квітів і шарф місцевого клубу.

На відміну від Дня пам’яті, де Софі була у стриманому образі, цього разу вона одягла темно-зелену блузку з рукавами-кльош і молочні прямі штани зі стрілками, а також взула бежеві еспадрильї на танкетці з ремінцем на щиколотці. Образ герцогині доповнювали золоті сережки у вухах, ланцюжок із підвіскою у вигляді Т-подібної застібки та кілька браслетів на обох зап’ястях. Волосся вона розпустила і зробила простий денний макіяж.

Герцогиня Единбурзька Софі в День пам’яті / © Getty Images

Герцогиня Единбурзька Софі в День пам’яті / © Getty Images

Зазначимо, що це другий візит герцогині Единбурзької до країни після попередньої поїздки 2017 року.

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