Герцогиня Софі попрацювала в саду та представила нові рослини на квітковій виставці

Герцогиня Софі та принц Едвард / © instagram.com/theroyalfamily

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Створений Її Королівською Високістю та Аланом Вільямсом, сад демонструє важливість здорового ґрунту, посадки рослин для залучення запилювачів і спонукає людей більш вдумливо ставитися до того, як вирощуються продукти харчування.

Герцогиня Софі та принц Едвард / © instagram.com/theroyalfamily

Герцогиня разом із відданими своїй справі волонтерами допомагала створювати садок за кілька днів до виставки, повідомляється на офіційній сторінці британської королівської родини в Instagram.

Герцогиня Софі та принц Едвард / © instagram.com/theroyalfamily

Цього літа рослини та елементи саду будуть використані місцевими школами, які беруть участь у новій програмі RWHS з вивчення природи, що розширить вплив саду на навчання на відкритому повітрі.

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Герцогиня Софі / © instagram.com/theroyalfamily

Герцогиня Софі була одягнена у блузку з короткими рукавами та сині смугасті штани з високою талією, вона доповнила свій образ золотою підвіскою на шиї, сережками у вухах, а також кількома браслетами та каблучками.

Герцогиня Софі та принц Едвард / © instagram.com/theroyalfamily

Герцогиня Софі / © instagram.com/theroyalfamily

Нагадаємо, нещодавно герцогиня Единбурзька відвідувала весілля Пітера Філліпса та Гаррієт Сперлінг, де вона з'явилася в красивій блакитній сукні Beulah London і капелюсі з пір'ям і мала дуже елегантний вигляд.

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