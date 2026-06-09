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Герцогиня Софі попрацювала в саду та представила нові рослини на квітковій виставці
Герцог та герцогиня Единбурзькі представили цього тижня на Королівській Віндзорській квітковій виставці «Сад рослин з метою».
Створений Її Королівською Високістю та Аланом Вільямсом, сад демонструє важливість здорового ґрунту, посадки рослин для залучення запилювачів і спонукає людей більш вдумливо ставитися до того, як вирощуються продукти харчування.
Герцогиня разом із відданими своїй справі волонтерами допомагала створювати садок за кілька днів до виставки, повідомляється на офіційній сторінці британської королівської родини в Instagram.
Цього літа рослини та елементи саду будуть використані місцевими школами, які беруть участь у новій програмі RWHS з вивчення природи, що розширить вплив саду на навчання на відкритому повітрі.
Герцогиня Софі була одягнена у блузку з короткими рукавами та сині смугасті штани з високою талією, вона доповнила свій образ золотою підвіскою на шиї, сережками у вухах, а також кількома браслетами та каблучками.
Нагадаємо, нещодавно герцогиня Единбурзька відвідувала весілля Пітера Філліпса та Гаррієт Сперлінг, де вона з'явилася в красивій блакитній сукні Beulah London і капелюсі з пір'ям і мала дуже елегантний вигляд.