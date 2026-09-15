Герцогиня Софі продемонструвала майстерність у дуже незвичайному для себе занятті

Герцогиня Единбурзька Софі / © Getty Images

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Сьогодні, на другий день свого візиту, Софі спробувала свої сили у поліруванні дорогоцінного каміння у місцевій сімейній ювелірній майстерні.

Герцогиня відвідала творчий майстер-клас у Лусаку, столиці країни, у компанії Jewel of Africa, яка займається виготовленням ювелірних виробів на замовлення та заснована 1992 року. Компанія пропонує замбійське дорогоцінне каміння, здобуте етичним способом, з використанням навичок місцевих майстрів.

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Герцогиня Единбурзька Софі / © Getty Images

Під час свого візиту Софі спробувала свої сили в ограновуванні та поліруванні кварцового каменю та уважно спостерігала за творчим процесом, який передує виготовленню дорогоцінного каміння.

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Софі була одягнена в смарагдову блузку, а її манікюр був сфотографований великим планом.

Герцогиня Единбурзька Софі / © Getty Images

Також ми звернули увагу, що на знак поваги до народу Замбії герцогиня була помічена зі своєю улюбленою африканською каблучкою від Giulia Barela та золотим ланцюжком з Т-подібною застібкою від Tilly Sveaas.

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