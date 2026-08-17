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Дата публікації
Категорія
Суспільство
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Герцогиня Софі та принц Едвард стали "таємною зброєю" королівської родини

Принц Едвард та герцогиня Софі — улюбленці публіки, популярність яких останніми роками стрімко зросла.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
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Принц Едвард та герцогиня Софі

Принц Едвард та герцогиня Софі / © Getty Images

Експерти вважають, що герцог та герцогиня Единбурзькі, як очікується, у майбутньому займуть більш значні ролі у королівській родині.

Герцогиню Софі неодноразово називали «секретною зброєю» королівської сім'ї, а її чоловік незмінно викликав захоплення кожною своєю появою та відданістю короні.

Герцогиня Софі та принц Едвард / © Getty Images

Герцогиня Софі та принц Едвард / © Getty Images

Пара познайомилася 1993 року, але одружилася на скромній церемонії у каплиці Святого Георгія у Віндзорському замку 19 червня 1999 року. Герцогиня викликала ажіотаж серед шанувальників, з'явившись у весільній сукні з шовкової органзи від Саманти Шоу та своїй приголомшливій тіарі «Антеміон», вартість якої, як то кажуть, перевищує 1,2 мільйона фунтів стерлінгів.

Весілля принца Едварда і герцогині Софі / © Getty Images

Весілля принца Едварда і герцогині Софі / © Getty Images

Після нещодавньої появи Софі в Гемел-Гемпстеді у зв'язку з тим, що вона стала новою королівською покровителькою команди Збройних сил з паралімпійських видів спорту в зимових умовах, експерт поділився своїми міркуваннями про те, що чекає на королівську пару в майбутньому, пише express.

Експерт Даррен Стентон заявив: «Софі та Едвард братимуть на себе все більше обов'язків із часом. І, зважаючи на все, королівська родина перебуває в дуже хороших руках, зокрема, Софі, схоже, легко освоїться на більш видній посаді».

Герцогиня Единбурзька Софі / © Getty Images

Герцогиня Единбурзька Софі / © Getty Images

У Софі та принца Едварда двоє дорослих дітей – дочка леді Луїза Віндзор та син Джеймс Вессекський. Нещодавно ми писали, що Джеймс почав працювати на території Сандрінгема, що стало його першою офіційною роботою.

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