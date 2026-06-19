Герцогиня Софі та принц Едвард / © Getty Images

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Принц Едвард познайомився з Софі Ріс-Джонс на благодійному заході в тенісному клубі королеви в Лондоні, і шість років потому, 6 січня 1999-го, пара оголосила про свої заручини.

Напередодні весілля було зроблено дещо несподівану заяву щодо їхніх майбутніх титулів: їм мали надати графські титули, а не герцогські.

Принц Едвард і герцогиня Софі / © Getty Images

Ця новина стала несподіванкою для громадськості, оскільки очікувалося, що молодшому синові королеви буде надано традиційний герцогський титул, як і двом його старшим братам. Однак, як виявилося, у них були практично різні титули, пише express.

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Уже пізніше з’ясувалося, що королева Єлизавета II пропонувала Едвардові та його майбутній дружині титули герцога й герцогині Кембриджських (які зрештою отримаои принц Вільям і Кейт Міддлтон після весілля 2011 року), але принц відмовився з дуже несподіваної причини.

Герцогиня Софі та принц Едвард / © Getty Images

Графський титул Вессекс не використовувався від XI ст. Повідомляється, що Едвард попросив свою матір про цей титул, як і у персонажа Коліна Фірта, лорда Вессекса, в його улюбленому фільмі «Закоханий Шекспір».

Джерело з королівської родини повідомило газету Telegraph 2010 року: «Йому це сподобалося, і він запитав королеву, чи може він отримати його замість герцога Кембрджського».

Нагадаємо, у березні 2023-го, в день 59-річчя Едварда, його брат король Чарльз надав йому титул їхнього батька — герцога Единбурзького, як і було домовлено раніше, що Едвард отримає його після смерті принца Філіпа, який носив цей титул.

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Принц Едвард і герцогиня Софі / © Instagram британської королівської сім'ї

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