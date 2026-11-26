Герцогиня Единбурзька Софі / © Getty Images

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Герцогиня Единбурзька Софі взяла участь у змаганні герцогині Единбурзької на авіабазі Королівських ВПС Великої Британії у Пітерборо.

Софі є почесним коммодором авіації бази RAF Wittering і регулярно займається цими щорічними змаганнями, де військовослужбовці різних підрозділів Королівських ВПС змагаються у професійних, технічних та спортивних дисциплінах.

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Герцогиня Единбурзька Софі / © Getty Images

Відповідно до польового формату візиту герцогиня Софі обрала армійську камуфляжну польову куртку зі знаками відмінності Королівських ВПС на грудях, одягнену поверх стьобаного коричневого утеплювача та светра з високим коміром. Образ доповнили темно-коричневі прямі штани, невелика шкіряна сумка відтінку хакі з короткою ручкою та сірі в’язані рукавички та шапка в руці.

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Софі розпустила волосся і доповнила образ лаконічними сережками з яскравим жовтим камінням.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про п’ять улюблених прикрас герцогині Единбурзької Софі.

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