Герцогиня Софі у легкій літній сукні та ляпанцях приїхала на острів

Герцогиня Единбурзька Софі / © Getty Images

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Під час цієї поїздки британська герцогиня відкрила меморіальну дошку під час візиту до EYECAN, благодійної організації на острові Джерсі, яка займається підтримкою мешканців острова з порушеннями зору.

Одягнена 61-річна Софі була в рожево-білій струмливій сукні, доповнивши лук золотистими ляпанцями на платформі, улюбленою золотою підвіскою на шиї і сережками із золота з діамантами у вухах. У герцогині було розпущене світле волосся і легкий натуральний макіяж підкреслював її риси обличчя.

Герцогиня Единбурзька Софі / © Getty Images

Під час візиту Софі також познайомилася із собакою-поводирем, приміряла окуляри Ray-Ban Meta, зробила паперові троянди та користувалася тростиною, носячи окуляри, що імітують катаракту. Софі, з чоловіком принцом Едвардом, перебувають на острові із дводенною поїздкою.

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Герцогиня Единбурзька Софі / © Getty Images

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