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Герцогиня Софі у легкій літній сукні та ляпанцях приїхала на острів
Герцогиня Единбурзька Софі здійснила візит до Будинку уряду на острові Джерсі.
Під час цієї поїздки британська герцогиня відкрила меморіальну дошку під час візиту до EYECAN, благодійної організації на острові Джерсі, яка займається підтримкою мешканців острова з порушеннями зору.
Одягнена 61-річна Софі була в рожево-білій струмливій сукні, доповнивши лук золотистими ляпанцями на платформі, улюбленою золотою підвіскою на шиї і сережками із золота з діамантами у вухах. У герцогині було розпущене світле волосся і легкий натуральний макіяж підкреслював її риси обличчя.
Під час візиту Софі також познайомилася із собакою-поводирем, приміряла окуляри Ray-Ban Meta, зробила паперові троянди та користувалася тростиною, носячи окуляри, що імітують катаракту. Софі, з чоловіком принцом Едвардом, перебувають на острові із дводенною поїздкою.