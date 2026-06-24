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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
69
Час на прочитання
1 хв

Герцогиня Софі у легкій літній сукні та ляпанцях приїхала на острів

Герцогиня Единбурзька Софі здійснила візит до Будинку уряду на острові Джерсі.

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Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
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Герцогиня Единбурзька Софі

Герцогиня Единбурзька Софі / © Getty Images

Під час цієї поїздки британська герцогиня відкрила меморіальну дошку під час візиту до EYECAN, благодійної організації на острові Джерсі, яка займається підтримкою мешканців острова з порушеннями зору.

Одягнена 61-річна Софі була в рожево-білій струмливій сукні, доповнивши лук золотистими ляпанцями на платформі, улюбленою золотою підвіскою на шиї і сережками із золота з діамантами у вухах. У герцогині було розпущене світле волосся і легкий натуральний макіяж підкреслював її риси обличчя.

Герцогиня Единбурзька Софі / © Getty Images

Герцогиня Единбурзька Софі / © Getty Images

Під час візиту Софі також познайомилася із собакою-поводирем, приміряла окуляри Ray-Ban Meta, зробила паперові троянди та користувалася тростиною, носячи окуляри, що імітують катаракту. Софі, з чоловіком принцом Едвардом, перебувають на острові із дводенною поїздкою.

Герцогиня Единбурзька Софі / © Getty Images

Герцогиня Единбурзька Софі / © Getty Images

Коментарі
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Дата публікації
Кількість переглядів
69
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