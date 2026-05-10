Герцогиня Софі у небесно-блакитній сукні та туфлях Prada сходила на садову вечірку

Герцогиня Единбурзька Софі з'явилася на садовій вечірці у Букінгемському палаці та зачарувала своїм образом присутніх.

Ольга Кузьменко
Герцогиня Единбурзька Софі

Герцогиня Единбурзька Софі / © Getty Images

61-річна Софі, як завжди, мала бездоганний та елегантний вигляд. Це була її вже друга вечірка в саду цього тижня і цього разу герцогиня обрала для виходу блакитну сукню максі з короткими рукавами та бантом, світло-блакитного відтінку від Roland Mouret, взула замшеві туфлі-човники на підборах від Prada, в руках тримала клатч-конверт зі шкіри рептилії від Sophie Habsburg і ​​була в капелюсі Jane Taylor London, прикрашеному квітами.

Герцогиня доповнила свій лук квітковими сережками та підвіскою з кулоном на шиї, а на зап'ясті вона мала годинник і кілька золотих браслетів. Волосся вона зібрала в зачіску і зробила легкий макіяж.

Герцогиня Единбурзька Софі, принц і принцеса Уельські, принц Едвард / © Associated Press

Луку схожих відтінках для садової вечірки обрала і дочка принцеси Анни – Зара Тіндалл.

