Герцогиня Софі у небесно-блакитній сукні та туфлях Prada сходила на садову вечірку
Герцогиня Единбурзька Софі з'явилася на садовій вечірці у Букінгемському палаці та зачарувала своїм образом присутніх.
61-річна Софі, як завжди, мала бездоганний та елегантний вигляд. Це була її вже друга вечірка в саду цього тижня і цього разу герцогиня обрала для виходу блакитну сукню максі з короткими рукавами та бантом, світло-блакитного відтінку від Roland Mouret, взула замшеві туфлі-човники на підборах від Prada, в руках тримала клатч-конверт зі шкіри рептилії від Sophie Habsburg і була в капелюсі Jane Taylor London, прикрашеному квітами.
Герцогиня доповнила свій лук квітковими сережками та підвіскою з кулоном на шиї, а на зап'ясті вона мала годинник і кілька золотих браслетів. Волосся вона зібрала в зачіску і зробила легкий макіяж.
Луку схожих відтінках для садової вечірки обрала і дочка принцеси Анни – Зара Тіндалл.