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Герцогиня Софі у новій сукні та еспадрильях приїхала до офісу відомої газети
Герцогиня Единбурзька відвідує захід у лондонському офісі газети Financial Times, присвячений 80-річчю організації Royal Mencap Society.
Для цієї поїздки Софі обрала шовкову сукню міді від Suzannah London із квітковим візерунком, взула еспадрильї сіро-бежевого кольору, а в руках тримала сумку з рафії від Strathberry.
Герцогиня Единбурзька розпустила волосся, зробила легкий мейкап, одягла мініатюрні сережки-цвяшки та золоту підвіску на шиї, а на зап'ясті у неї був браслет «Single Oak Leaf» з колекції Woodland від Asprey London з жовтого золота 18 карат і діамантів, і ще кілька браслетів, зокрема із бірюзи.
Раніше, нагадаємо, ми докладніше розповідали про п'ять улюблених прикрас герцогині Единбурзької Софі.