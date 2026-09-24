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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
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48
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Герцогиня Софі у новій сукні та еспадрильях приїхала до офісу відомої газети

Герцогиня Единбурзька відвідує захід у лондонському офісі газети Financial Times, присвячений 80-річчю організації Royal Mencap Society.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
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Герцогиня Единбурзька Софі

Герцогиня Единбурзька Софі / © Getty Images

Для цієї поїздки Софі обрала шовкову сукню міді від Suzannah London із квітковим візерунком, взула еспадрильї сіро-бежевого кольору, а в руках тримала сумку з рафії від Strathberry.

Герцогиня Единбурзька розпустила волосся, зробила легкий мейкап, одягла мініатюрні сережки-цвяшки та золоту підвіску на шиї, а на зап'ясті у неї був браслет «Single Oak Leaf» з колекції Woodland від Asprey London з жовтого золота 18 карат і діамантів, і ще кілька браслетів, зокрема із бірюзи.

Герцогиня Единбурзька Софі / © Getty Images

Герцогиня Единбурзька Софі / © Getty Images

Раніше, нагадаємо, ми докладніше розповідали про п'ять улюблених прикрас герцогині Единбурзької Софі.

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