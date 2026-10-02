Герцогиня Софі у синьому стильному образі та світлих чоботях приїхала на церемонію

Герцогиня Единбурзька Софі / © Getty Images

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Захід відбувся у Національному меморіальному саду пам'яті Королівського британського легіону в Олруасі, графство Стаффордшир.

Корпус королівських інженерів-електриків та механіків був сформований 1942 року під час Другої світової війни. Згодом особовий склад корпусу забезпечував технічне обслуговування та ремонт транспортних засобів, танків, авіатехніки, стрілецької зброї та електронного обладнання під час операцій у Кореї, Північній Ірландії, на Фолклендських островах, а також у зонах конфліктів у Перській затоці, Косові, Іраку та Афганістані.

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Герцогиня Единбурзька Софі / © Getty Images

Софі цього разу обрала синій блейзер від Alexander McQueen з великими золотими ґудзиками та брошкою, під ним була синя сукнядо тону від Emilia Wickstead із вовни з поясом та візерунком «принц Уельський». В руках герцогиня несла синю сумку на короткій ручці Sophie Habsburg, а взута була в замшеві чоботи на підборах LK Bennett.

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Волосся герцогині було розпущене, у вухах сяяли золоті квіткові сережки Giulia Barela Jewelry, а на шиї ланцюжок із круглою підвіскою — однією з її улюблених Happy Diamonds Icons від Сhopard. Софі була розкішна у цьому образі.

Раніше з цією ж прикрасою на шиї, а також у новій сукні та еспадрильях герцогиня Единбургська приїжджала до офісу відомої газети.

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