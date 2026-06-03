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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
118
Час на прочитання
1 хв

Герцогиня Софі в червоній сукні і оксамитових босоніжках сходила на прийом у саду

Герцог та герцогиня Единбурзькі відвідали прийом у саду резиденції посла Великої Британії у Лісабоні.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
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Герцогиня Софі та принц Едвард

Герцогиня Софі та принц Едвард / © Getty Images

Їхні королівські Високості прибули, щоб відзначити зв'язки між людьми, що лежать в основі альянсу, і внесок британської спільноти в португальське суспільство в рамках свого візиту до Португалії.

Цього разу герцогиня Единбурзька з'явилася на прийомі у червоній сукні з довгими рукавами від Matelier Design і взула оксамитові босоніжки на платформі та підборах Penelope Chilvers у бордовому кольорі. Її образ був доповнений великими золотими сережками Giulia Barela Jewelry та золотою підвіскою на шиї від Tilly Sveaas. Також Софі доповнила образ кількома браслетами від Halcyon Days та каблучками на пальцях.

Герцогиня Софі та принц Едвард / © Getty Images

Герцогиня Софі та принц Едвард / © Getty Images

Принц Едвард на цю зустріч приїхав у синьому костюмі, який доповнив світлою сорочкою та краваткою у принт. Він також мав досить елегантний вигляд.

Днем раніше подружжя відвідало музей у Лісабоні, де відкрилася виставка, присвячена Віндзорському договору. Там Софі сяяла в білій сукні-сорочці в милий квітковий принт.

Коментарі
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Дата публікації
Кількість переглядів
118
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