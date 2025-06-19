- Дата публікації
-
- Категорія
- Суспільство
- Кількість переглядів
- 274
- Час на прочитання
- 1 хв
Герцогиня Софі в квітковій сукні, а принцеса Анна — лаконічному костюмі: королівські особи на кінних перегонах в Аскоті
Члени британської королівської родини практично у повному складі були присутні на другому дні королівських кінних перегонів в Аскоті.
Серед них була герцогиня Единбурзька Софі та її чоловік принц Едвард, які сьогодні святкують 26-ту річницю від дня свого весілля.
Софі одяглася в топ з квітковим принтом від Suzannah London, пошитий на замовлення і таку саму спідницю, доповнивши вбрання мініатюрним насичено-рожевим капелюхом з квіткою від Jane Taylor London та молочними туфлями Emmy London на підборах.
В руках у герцогині був клатч-конверт від Sophie Habsburg, на зап’ястях два браслети один від Asprey London з 18-каратного жовтого золота з діамантами, а інший від Сhopard з рожевого золота з діамантами, на шиї виднілася тонка підвіска, а у вухах сережки з кольоровими каменями. Також Софі зробила легкий макіяж, на волосся зібрала в низьку зачіску.
Поруч із герцогинею була зазнімкована принцеса Анна. Вона, схоже, знову прийшла у вбранні зі свого старовинного гардеробу. Принцеса була в жакеті без коміра і з помаранчевим окантуванням і такою самою спідницею, на плечі у неї висіла бежева сумка, а також їй до тону були підібрані рукавички та туфлі на підборах.
Нагадаємо, нещодавно ми розповідали про улюблені модні повтори королівської принцеси.