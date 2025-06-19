Принцеса Анна та герцогиня Софі / © Getty Images

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Серед них була герцогиня Единбурзька Софі та її чоловік принц Едвард, які сьогодні святкують 26-ту річницю від дня свого весілля.

Софі одяглася в топ з квітковим принтом від Suzannah London, пошитий на замовлення і таку саму спідницю, доповнивши вбрання мініатюрним насичено-рожевим капелюхом з квіткою від Jane Taylor London та молочними туфлями Emmy London на підборах.

Герцогиня Софі / © Getty Images

В руках у герцогині був клатч-конверт від Sophie Habsburg, на зап’ястях два браслети один від Asprey London з 18-каратного жовтого золота з діамантами, а інший від Сhopard з рожевого золота з діамантами, на шиї виднілася тонка підвіска, а у вухах сережки з кольоровими каменями. Також Софі зробила легкий макіяж, на волосся зібрала в низьку зачіску.

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Поруч із герцогинею була зазнімкована принцеса Анна. Вона, схоже, знову прийшла у вбранні зі свого старовинного гардеробу. Принцеса була в жакеті без коміра і з помаранчевим окантуванням і такою самою спідницею, на плечі у неї висіла бежева сумка, а також їй до тону були підібрані рукавички та туфлі на підборах.

Принцеса Анна та герцогиня Софі / © Getty Images

Нагадаємо, нещодавно ми розповідали про улюблені модні повтори королівської принцеси.