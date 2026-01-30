Герцогиня Софі виявила публічну підтримку Вікторії Бекхем на тлі її сімейної ворожнечі із сином Брукліном

Герцогиня Единбурзька Софі / © Getty Images

Вибір образу герцогині Софі для цього публічного виходу багато хто розцінив, як завуальована демонстрація підтримки Вікторії Бекхем на тлі напруженості навколо її сина Брукліна, який збирається випустити мемуари, наслідуючи приклад принца Гаррі.

61-річна герцогиня з’явилася в університеті у сміливому костюмі від Вікторії Бекхем, під який одягла блузку ніжного лілового кольору, туфлі із замші рудого кольору та тримала в руках містку сумку.

Герцогиня Единбурзька Софі / © Getty Images

Софі також відвідала Центр догоспітальної підготовки при службі швидкої допомоги Thames Valley Air Ambulance через кілька днів після того, як стало відомо, що 26-річний син Вікторії Бекхем Бруклін не хоче, щоб його батьки публічно з ним контактували.

Нагадаємо, це не вперше, коли члени королівської родини демонструють єднання чи підтримку висловлюючи це за допомогою моди. Принцеса Уельська раніше неодноразово одягала костюми від Victoria Beckham і це розцінювалося як жест підтримки.