Герцогиня Софі здивувала вибором сукні для Королівського Аскота, де з'явилася з чоловіком принцом Едвардом

Принц Едвард та герцогиня Софі / © Getty Images

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61-річна Софі на відміну від принцеси Уельської Кетрін, яка обрала яскравий жовтий лук для візиту на захід, приїхала на кінні змагання у чорній сукні-сорочці з великим бантом на грудях від Suzannah London, доповнивши вбрання капелюхом з великою квіткою Jane Taylor London, клатчем Sophie Habsburg та світлими туфлями-човниками з перлинами від Jimmy Choo.

Герцогиня зібрала волосся у низький пучок і зробила легкий денний макіяж. У неї у вухах були сережки з розсипом каміння, годинник і кілька золотих браслетів на зап'ясті, а також кілька каблучок на пальцях і діамантова брошка на грудях.

Принц Едвард та герцогиня Софі / © Getty Images

Принц Едвард одягнув фрак, сорочку та жилет, а також носив жовту краватку в принт. У нього на фраку була пришпилена квітка.

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Королева Камілла та король Чарльз також відвідували другий день Royal Ascot. Монарх з'явився на публіці у світло-сірому фраку, а його дружина сяяяла у кремовій сукні пальті від Dior.

Король Чарльз та королева Камілла / © Associated Press

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