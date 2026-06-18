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Герцогиня Софі здивувала вибором сукні для Королівського Аскота, де з'явилася з чоловіком принцом Едвардом
Герцогиня Единбурзька Софі та принц Едвард відвідали кінні перегони в Аскоті.
61-річна Софі на відміну від принцеси Уельської Кетрін, яка обрала яскравий жовтий лук для візиту на захід, приїхала на кінні змагання у чорній сукні-сорочці з великим бантом на грудях від Suzannah London, доповнивши вбрання капелюхом з великою квіткою Jane Taylor London, клатчем Sophie Habsburg та світлими туфлями-човниками з перлинами від Jimmy Choo.
Герцогиня зібрала волосся у низький пучок і зробила легкий денний макіяж. У неї у вухах були сережки з розсипом каміння, годинник і кілька золотих браслетів на зап'ясті, а також кілька каблучок на пальцях і діамантова брошка на грудях.
Принц Едвард одягнув фрак, сорочку та жилет, а також носив жовту краватку в принт. У нього на фраку була пришпилена квітка.
Королева Камілла та король Чарльз також відвідували другий день Royal Ascot. Монарх з'явився на публіці у світло-сірому фраку, а його дружина сяяяла у кремовій сукні пальті від Dior.