Герцогиня Софі з’явилася на публіці без заручальної каблучки та весільної обручки на пальці: в чому причина

Герцогиня Единбурзька Софі / © Getty Images

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Королівські шанувальники помітили, що у Софі, герцогині Единбурзької, з невідомої причини зникло два улюблені аксесуари з пальців її рук. Йдеться про її заручальну каблучку і весільну обручку.

Нещодавно 60-річна Софі відвідувала Фестиваль садів Королівського садівничого товариства у Гемптон-Корт у палаці Гемптон-Корт, де вона оглянула виставку квітів, зустрілася зі школярами та з’їла морозиво.

Герцогиня Софі / © Getty Images

На заході герцогиня з’явилася в блакитній сукні міді з квітковим принтом від Me+Em, взута у високі шкіряні еспадрильї Mary Jane білого кольору від Penelope Chilvers, в руках тримала плетену сумку, прикрашену блакитними квітами від Sophie Habsburg і сонцезахисні окуляри Stella Mccartney з коричневими лінзами. На пальцях британки не було її важливих прикрас, які вона носить практично не знімаючи.

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Але, вже через кілька днів, 3 липня, герцогиню Единбурзьку сфотографували з обручкою на Фестивалі регенеративного сільського господарства Groundswell на фермі Ленок у Гартфордширі. Софі не носила заручальну каблучку з великим діамантом, оскільки вона могла бути відправлена на чищення. Уважні шанувальники помітили, що Софі часто не одягає обручку або заручальну каблучку і цьому можуть бути різні причини.

Герцогиня Единбурзька Софі / © Getty Images

Іноді так само робить і принцеса Уельська Кейт. Її теж раніше часто фотографували без каблучок.

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