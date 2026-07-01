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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
67
Час на прочитання
1 хв

Герцогиня Софі з'явилася на публіці в луку із деніму та з новою ефектною стрижкою

Герцогиня Единбурзька Софі відвідала фестиваль регенеративного сільського господарства Groundswell на фермі Ланнок у Гітчині.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
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Герцогиня Единбурзька Софі

Герцогиня Единбурзька Софі / © Getty Images

Герцогиня Софі продемонструвала сьогодні на публічному заході нову зачіску – стрижку боб-каре. Герцогиня підстригла волосся на кілька сантиметрів, і її світлі локони тепер спадають на плечі. Це дуже актуальна зачіска для виснажливої британської спеки.

Герцогиня Единбурзька Софі / © Getty Images

Герцогиня Единбурзька Софі / © Getty Images

На заході Софі з'явилася у джинсовій спідниці міді та синій блузці від Penelope Chilvers і взула коричневі чоботи-козаки із замші на невисоких підборах із вишивкою. Образ герцогиня також доповнила золотими сережками, золотим ланцюжком із підвіскою на шиї, кількома браслетами та каблучками. На голові у неї були чорні сонцезахисні окуляри, а її нова стрижка мала приголомшливий вигляд.

Герцогиня Единбурзька Софі / © Getty Images

Герцогиня Единбурзька Софі / © Getty Images

Нагадаємо, кілька днів тому Софі бачили у маєтку Сандрінгем, де проходили кінні змагання, у яких герцогиня брала участь. Разом з нею та її чоловіком принцом Едвардом також був помічений колишній принц Ендрю, який зараз намагається не попадати на очі папараці.

Коментарі
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Дата публікації
Кількість переглядів
67
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