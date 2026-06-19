Герцогиня Софі з’явилася в Аскоті у своєму особливому весільному намисті

Софі, герцогиня Единбурзька / © Getty Images

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У Великій Британії тривають кінні перегони у Аскоті і у четвер, який традиційно є Ladies' Day (День леді), особливу увагу привернула Софі, герцогиня Единбурзька.

Вона вийшла у світ напередодні 27-ї річниці свого весілля з принцом Едвардом, тому надягла особливо цінне намисто з чорних і білих перлин, яке Едвард створив для неї як весільний подарунок 1999 року. Прикраса дуже незвичайна, адже вирізняється дизайном з кулоном-хрестом.

Софі, герцогиня Единбурзька / © Getty Images

Прикраса створена ювелірами Asprey та Garrard, які також створили обручку герцогині. Також у неї є сережки відповідного дизайну, але у Аскоті вона їх не надягла.

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Також на Софі була синя сукня з рукавами-ліхтариками від Suzannah London, яку вона носила у поєднанні з капелюшком в тон.

Софі, герцогиня Единбурзька / © Getty Images

Церемонія одруження Софі і Едварда відбулася 1999 року в каплиці Святого Георгія у Віндзорі. Наречена поєднала кольє з сукнею-пальтом простого фасону, яка трохи нагадувала образ із пізнього середньовіччя. Вбрання було зшите з органзи, шовку, крепу і тюлю кольору слонової кістки, ліф мав V-подібний виріз, також у вбрання були довгі рукави, що закінчувалися розкльошеними манжетами. Сукня була розшита 325 тисячами перлин і кристалів, фарбувалася в ніжний колір вручну. Розробила це вбрання Саманта Кесвік, а на його створення пішло близько 4 місяців.

Софі і Едвард у день весілля / © Getty Images

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