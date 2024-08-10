Хитрий трюк принцеси: модна експертка розкрила секрет весільної сукні Кейт Міддлтон

Кейт Міддлтон вийшла заміж за принца Вільяма 2011 року і з того часу світ не перестає говорити про її весільну сукню, яку створила Сара Бертон, яка керувала тоді брендом Alexander McQueen. Вбрання стало культовим, але, як виявилося, приховувало в собі багато секретів.

Весільна сукня Кейт Міддлтон / Фото: Associated Press

Звичайно перш за все в очі в цьому весільному образі кидається ідеальний силует, а як модельєрка його досягла, розповіла експертка зі стилю Міранда Голдер у своєму новому відео. Вона розкрила таємницю — щоб талія принцеси була настільки тонкою, вона носила підкладки на сідницях і це допомагало, вигідно підкреслити талію.

"Сара Бертон з Alexander McQueen не новачок у тому, щоб зробити жіночі фігури ще неймовірнішими, ніж вони є насправді. Давайте подивимося правді в очі, Кейт насправді не потрібна жодна допомога, проте Сара дійсно розуміє, наскільки важливі пропорції та баланс у будь-якому вбранні, щоб максимально підкреслити прекрасну фігуру його власниці. Так що, враховуючи це, Сара додала додаткові підкладки в зоні стегон і сідниць, через що тонка талія Кейт стала здавалася ще тоншою в цій чудовій сукні. Суть у тому, щоб додати обсяг певним ділянкам тіла, щоб інші частини тіла мали ще менший вигляд".

Британський таблоїд News of the World повідомляв, що весільна сукня майбутньої принцеси Уельської коштувала 250 000 фунтів стерлінгів (понад 315 тисяч доларів), а заплатили за неї батьки нареченої – Керол та Майк Міддлтон.

Весільна сукня Кейт Міддлтон / Фото: Associated Press

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