Хитрий трюк принцеси: модна експертка розкрила секрет весільної сукні Кейт Міддлтон

Через стільки років розкриваються нові нюанси цього розкішного вбрання.
Кейт Міддлтон вийшла заміж за принца Вільяма 2011 року і з того часу світ не перестає говорити про її весільну сукню, яку створила Сара Бертон, яка керувала тоді брендом Alexander McQueen. Вбрання стало культовим, але, як виявилося, приховувало в собі багато секретів.
Звичайно перш за все в очі в цьому весільному образі кидається ідеальний силует, а як модельєрка його досягла, розповіла експертка зі стилю Міранда Голдер у своєму новому відео. Вона розкрила таємницю — щоб талія принцеси була настільки тонкою, вона носила підкладки на сідницях і це допомагало, вигідно підкреслити талію.
"Сара Бертон з Alexander McQueen не новачок у тому, щоб зробити жіночі фігури ще неймовірнішими, ніж вони є насправді. Давайте подивимося правді в очі, Кейт насправді не потрібна жодна допомога, проте Сара дійсно розуміє, наскільки важливі пропорції та баланс у будь-якому вбранні, щоб максимально підкреслити прекрасну фігуру його власниці. Так що, враховуючи це, Сара додала додаткові підкладки в зоні стегон і сідниць, через що тонка талія Кейт стала здавалася ще тоншою в цій чудовій сукні. Суть у тому, щоб додати обсяг певним ділянкам тіла, щоб інші частини тіла мали ще менший вигляд".
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Британський таблоїд News of the World повідомляв, що весільна сукня майбутньої принцеси Уельської коштувала 250 000 фунтів стерлінгів (понад 315 тисяч доларів), а заплатили за неї батьки нареченої – Керол та Майк Міддлтон.
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