Хитрий трюк: як Кейт Міддлтон допомагала принцу Вільяму боротися з нав'язливою увагою дівчат

Перш ніж одружитися, принц Вільям і Кейт Міддлтон багато років зустрічалися, а раніше просто товаришували. І ця дружба, яка зав'язалася під час їхнього навчання в Сент-Ендрюському університеті в Шотландії, допомогла їхньому союзу стати ще міцнішим.

Історія кохання Кейт та Вільяма розказана вже багато разів, але мало хто знає, що під час навчання в університеті саме Кейт Міддлтон допомагала принцу Вільяму боротися із надмірною увагою з боку інших дівчат.

Кейт Міддлтон та принц Вільям у Сент-Ендрюському університеті / Фото: Getty Images

Кажуть, у студентські роки принц Вільям був дуже сором'язливий і ввічливий, що не міг просто відмовляти всім тим дівчатам, які прагнули з ним познайомитися ближче.

Але якось саме Кейт Міддлтон надала йому послугу на вечірці. Коли одна з дівчат нав'язливо намагалася продовжити спілкування з Вільямом, Кейт Міддлтон підійшла до нього і обійняла його і принцу не залишалося нічого, крім, як сказати, що в нього вже є дівчина, маючи на увазі Кейт Міддлтон, пише Mirror.

Кейт Міддлтон та принц Вільям / Фото: Getty Images

У ті роки Кейт і Вільям були просто хорошими друзями. Очевидно, через одинадцять років шлюбу принц і принцеса з усмішками згадують ці історії. У пари троє дітей та Вільям тепер щоразу, коли Кейт бере на руки маленьких дітей жартує на публіці, щоб їй не подавали більше таких ідей.

Кейт та Вільям з дітьми / Фото: Associated Press

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