Хлопчики, додому! Путін вимагає від олігархів повернутися до Росії

Після початку широкомасштабного вторгнення Росії в Україну більшість російських олігархів втікли з Росії і тепер страждають від санкцій у країнах Європи, у Британії, Ізраїлі та США.

З перших днів запровадження персональних санкцій проти путінських олігархів ми чуємо їхній стогін про нестерпну жорстокість проявлену до них урядами цивілізованих країн, в яких вони живуть.

В інтерв'ю різним виданням російські мільярдери розповідають, що грошей у них немає, немає сил триматися, до ресторану не піти, у таксі не сісти, шедеври світового мистецтва та архітектури вкриваються шарами пилу без професійного клінінгу, яхти без техобслуговування на межі затоплення. Але, незважаючи на всі описані жахи злиднів і знедоленості, ніхто з олігархів додому до "Великої і прекрасної Росії" їхати не поспішає.

Тим часом в Росії на олігархів чекають з нетерпінням. Нещодавно The Moscow Times із посиланням на Financial Times повідомив, що мільярдерам постійно надходять дзвінки з Кремля з вимогою негайно повернутися на батьківщину.

Крім того, нещодавно Путін на Східному економічному форумі-2022 заявив, що багато росіян, які виїхали через війну, вже повернулися до Росії. "Можна працювати в Єревані, а жити фактично в Москві, багато хто вже повернувся, зрозумів, що нічого страшного не відбувається, все працює, все стабільно", — сказав диктатор. Враховуючи той факт, що Путін починає брехати зазвичай з першого слова і закінчує, промовивши останнє, про що олігархи обізнані навіть краще, ніж решта, мабуть, очікувати швидкого повернення забезпечених втікачів до Росії чекати не доводиться. Проте джерела з кіл російських бізнесменів стверджують протилежне, нібито багато бізнесменів серйозно замислилися про повернення.

За словами джерела, санкції, які мали підштовхнути олігархів до повалення путінського режиму, навпаки, змусили їх згуртуватися навколо Кремля, навіть якщо вони хотіли б дистанціюватися від російської влади. Путінські олігархи витрачають свій час і статки не на протидію війні в Україні або зміну ситуації в Росії, а на відміну персональних санкцій. Щонайменше 21 російський бізнесмен подали до суду на ЄС через введені санкції.

Михайло Фрідман / Фото: Getty Images

Російські олігархи на Заході почуваються у пастці. "Вони кажуть, що бояться бути отруєними, але насправді вони бояться втратити свої гроші та репутацію", — повідомив крупний російський бізнесмен виданню. "Вони не знають, як діяти у цій ситуації. Вони повністю дезорієнтовані".

Петро Авен / Фото: Getty Images

У будь-якому разі, оскільки санкції Євросоюз і Велика Британія в найближчому майбутньому скасовувати не планують повертатися до Росії колишнім мільярдерам доведеться буквально без нічого: активи та гроші заморожені, рухоме та нерухоме майно конфісковано. Тож будемо з цікавістю стежити за ситуацією, чи повернутися олігархи додому чи все ж таки за старовинною російською традицією вважатимуть за краще страждати по батьківщині далеко від неї.

Читайте також: