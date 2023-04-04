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Хобі не за віком: королева Камілла відверто зізналася, чим більше не може займатися

Автор
Ольга КузьменкоОльга Кузьменко
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Хобі не за віком: королева Камілла відверто зізналася, чим більше не може займатися

Королева Камілла / Фото: Getty Images

Нещодавно королева Камілла та король Чарльз III побували з офіційним візитом у Гамбурзі, під час якого дружина монарха зізналася від якої пристрасті з віком їй довелося відмовитись.

75-річна королева-консорт під час візиту до початкової школи в Німеччині минулого тижня говорила з юними учнями про свої захоплення, коли пояснила, чому більше не займається верховою їздою.

Королева Камілла / © Getty Images
Королева Камілла / Фото: Getty Images

"Раніше у мене були коні, на яких я їздила, але, на жаль, я більше не їжджу. Я думаю, що я занадто стара, але у мене є скакові коні. Минулої ночі я спостерігала на своєму екрані за народженням одного з жеребців, що було дуже хвилюючим", — зізналася Камілла.

Королева Камілла / © Getty Images
Королева Камілла / Фото: Getty Images

Як і багато членів королівської сім'ї, королева-консорт все життя живить пристрасть до коней та різних кінних дисциплін. Її свекруха, королева Єлизавета II, їздила верхи буквально до кінця свого життя, лише останні кілька років лікарі заборонили їй це робити, пише People. Однак вона залишалася залученою у світ кінних перегонів до своєї смерті у вересні 2022 року у віці 96 років. Син королеви король Чарльз успадкував скакових коней Єлизавети II, а його дружина Камілла стала їх співвласницею.

Королева Камілла / © Getty Images
Королева Камілла / Фото: Getty Images

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Дата публікації
Перегляди
798
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