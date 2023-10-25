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Хобі принца Вільяма, яке лякає його дружину Кейт: про що йдеться

Автор
Ольга КузьменкоОльга Кузьменко
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Хобі принца Вільяма, яке лякає його дружину Кейт: про що йдеться

Кейт та Вільям / Фото: Getty Images

Принц Уельський Вільям любить швидку їзду на мотоциклі.

Принцеса Уельська зізналася, що сподівається, що її старший син принц Джордж не успадкує від батька Вільяма його любов до мотоциклів.

Був час, коли Вільям обіцяв Кейт не їздити на залізному коні, але принцеса каже, що іноді принц все ж таки сідає за кермо, що до смерті її лякає.

"Мене завжди охоплює жах, коли він робить це. Сподіваюся, я утримаю Джорджа від цього", — прокоментувала якось принцеса.

Принц Джордж / © Getty Images
Принц Джордж / Фото: Getty Images

Відомо, що спадкоємець престолу склав іспит на мотоциклі, коли йому було лише 19 років, і член королівської сім'ї багато разів говорив про свою пристрасть, пише express. А 2008 року принц Вільям разом із братом принцом Гаррі взяли участь у благодійному мотопробігу Південною Африкою.

Принци Вільям і Гаррі / © Associated Press
Принци Вільям і Гаррі / Фото: Associated Press

Після народження третьої дитини принц Вільям публічно заявив, що відклав це хобі на другий план.

На перегонах Man TT, приблизно під час народження принца Луї, Вільям сказав: "У мене троє дітей. Мені потрібно зменшити пристрасть", — мається на увазі пристрасть до їзди на мотоциклі.

Принц Вільям / © Associated Press
Принц Вільям / Фото: Associated Press

У принца Джорджа є інша пристрасть, яку він успадкував від свого діда — короля Чарльза III.

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Дата публікації
Перегляди
8650
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