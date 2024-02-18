Хобі, як у Діани: чим любить займатися дочка Уельських – принцеса Шарлотта

Так само, як і її покійна бабуся принцеса Діана — Шарлотта любить танцювати.

Принцеса Діана та принцеса Шарлотта / Фото: Getty Images

Якось, під час відвідин текстильної фабрики в Йоркширі принцеса Кейт, мама Шарлотти, розповіла про любов дочки до балету та чечітки. Розмовляючи із семирічної дівчинкою на ім'я Емілі, Кейт сказала: "Моя дочка Шарлотта любить танцювати, вона любить балет і чечітку. Продовжуйте танцювати".

2023 року Кейт запросила принцесу Шарлотту та її друзів на спеціальну балетну виставу "Попелюшка" у Королівському оперному театрі в Лондоні. Цю любов поділяє і королева Камілла, велика шанувальниця танців та покровителька Королівської академії танцю, пише Mirror.

Принцеса Шарлотта / Фото: Getty Images

Також раніше ми вже розповідали, що юна принцеса Шарлотта успадкувала любов до коней від своєї прабабусі королеви Єлизавети ІІ. Відомо, що раніше Шарлотта займалася і верховою їздою разом зі своїми братами – принцом Джорджем та принцом Луї.

Принц Джордж, принцеса Шарлотта, принц Луї / Фото: Getty Images

Зараз у дітей Уельських канікули в школі, які вони проводять у своєму маєтку Анмер-голі в Норфолку.

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