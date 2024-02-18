Хобі, як у Діани: чим любить займатися дочка Уельських – принцеса Шарлотта

Принцеса Шарлотта має улюблене хобі, яке пов'язує її з іншими членами королівської родини.
Так само, як і її покійна бабуся принцеса Діана — Шарлотта любить танцювати.
Якось, під час відвідин текстильної фабрики в Йоркширі принцеса Кейт, мама Шарлотти, розповіла про любов дочки до балету та чечітки. Розмовляючи із семирічної дівчинкою на ім'я Емілі, Кейт сказала: "Моя дочка Шарлотта любить танцювати, вона любить балет і чечітку. Продовжуйте танцювати".
2023 року Кейт запросила принцесу Шарлотту та її друзів на спеціальну балетну виставу "Попелюшка" у Королівському оперному театрі в Лондоні. Цю любов поділяє і королева Камілла, велика шанувальниця танців та покровителька Королівської академії танцю, пише Mirror.
Також раніше ми вже розповідали, що юна принцеса Шарлотта успадкувала любов до коней від своєї прабабусі королеви Єлизавети ІІ. Відомо, що раніше Шарлотта займалася і верховою їздою разом зі своїми братами – принцом Джорджем та принцом Луї.
Зараз у дітей Уельських канікули в школі, які вони проводять у своєму маєтку Анмер-голі в Норфолку.
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