Хобі з ефектом терапії: названо несподіване захоплення короля Чарльза ІІІ

Король Чарльз III виявляється ще й художник. Репродукцію картини, яку він намалював 2001 року, продали вдесятеро дорожче, ніж вона була оцінена спочатку.

Репродукцію картини, яка називається "Шотландський дім" короля Чарльза, написану ним 2001 року, було продано на аукціоні Bonhams у четвер. Її оцінювали у 675 доларів, а купили за 6500 доларів.

Картина короля Чарльза ІІІ / Фото: Getty Images

На картині зображено замок Балморал, шотландський маєток, де королева Єлизавета традиційно проводила свої літні канікули. Тут же монархиня пішла із життя 8 вересня 2022 року.

Король Чарльз раніше розповідав, що захопився малюванням давно, пише People. Його мати Єлизавета, як відомо, захоплювалася фотографією, але він пішов далі.

Король Чарльз III та королева Єлизавета II / Фото: Getty Images

"Я відчув непереборне бажання висловити те, що я бачив за допомогою акварелі і передати це майже "внутрішнє" відчуття текстури, чого неможливо досягти за допомогою фотографії", наводить слова Чарльза The Scotsman. Король сказав, що це хобі "освіжає частини душі, недоступні іншим заняттям".

Король Чарльз III / Фото: Getty Images

"Ви все більше помічаєте речі, які, можливо, раніше вислизали від вашої уваги — такі речі, як якість світла і тіні, тон і текстура та форма будівель щодо ландшафту", — сказав він. "Все це вимагає найінтенсивнішої концентрації і, отже, є однією з найбільш терапевтичних вправ, які розслаблюють і які я знаю", — каже король. — "Насправді, в моєму випадку я виявив, що це переносить мене в інший вимір, який буквально освіжає ті частини душі, яких інші види діяльності не можуть досягти".

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